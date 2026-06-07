Un emotivo momento se vivió durante los homenajes por el primer aniversario del atentado que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay. Una de las intervenciones que más eco tuvo fue la de Miguel Uribe Londoño, quien recordó a su hijo y sorprendió con unas sentidas palabras sobre su nieto Alejandro.

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Las actividades de conmemoración se llevaron a cabo este 7 de junio en Bogotá con dos eventos principales: uno en el parque El Golfito, lugar donde ocurrió el atentado, y otro en el Centro Comercial El Castillo. Familiares, amigos y simpatizantes del exsenador participaron en las jornadas para recordar su legado y enviar mensajes contra la violencia.

La ceremonia en el parque El Golfito comenzó en horas de la mañana e incluyó una eucaristía y varias actividades culturales. Allí, Miguel Uribe Londoño tomó la palabra para recordar a su hijo y referirse a la ausencia de su nieto, una situación que, según explicó, le ha causado profundo dolor.

La frase sobre su nieto que marcó el homenaje a Miguel Uribe Turbay

El padre del dirigente político expresó: “Alejandro es la otra parte de Miguel que yo tengo, a la próxima tenemos que poner una foto de él aquí. Por motivos tristes, muy tristes, no le permite estar aquí hoy, pero lo tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y espero tener oportunidad de verlo antes de morirme. A Miguel le había prometido yo que viviría 100 años”.

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El mensaje reflejó el momento que continúa atravesando la familia un año después de la muerte de Miguel Uribe, uno de los hechos que más sacudió el panorama político colombiano en los últimos años.

#Bogotá | Miguel Uribe Londoño agradeció a los asistentes al homenaje en memoria de su hijo, Miguel Uribe Turbay. 🔹 Además, lamentó que su nieto no estuviera presente en la eucaristía. pic.twitter.com/7xxT4x1E57 — La FM (@lafm) June 7, 2026

En cuanto a las investigaciones y a los responsables del magnicidio, el excandidato presidencial afirmó: “Tenemos que llegar a los autores intelectuales de la muerte de Miguel. Tenemos que saber quién dio la orden”.

Por otro lado, la hermana del exsenador, María Carolina Hoyos, también aprovechó la fecha para invitar a los colombianos a participar en un acto simbólico de memoria. A través de sus redes sociales, pidió que las personas exhibieran la bandera de Colombia en ventanas, balcones, oficinas y hogares como una forma de honrar a las víctimas de la violencia.

Homenaje en lugar donde atentaron contra Miguel Uribe Turbay

En el parque El Golfito, en el barrio Modelia, simpatizantes del candidato asesinado rodearon el lugar con flores y velas para rendir homenaje a la imagen de Miguel Uribe Turbay a un año de su asesinato.

📸 Así se ve el lugar en el que le dispararon a Miguel Uribe, tras un año de su atentado. Con velas, flores y una foto de él, seres queridos y seguidores llegaron al parque ‘El Golfito’, ubicado en el barrio Modelia, para hacerle un homenaje. pic.twitter.com/2QQ99PZVaK — Pulzo (@pulzo) June 7, 2026

Quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', revelaron cómo se organizó, planeo y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay. Según esta versión, alias el 'Zarco Aldinever' fue la persona de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, que ordenó el magnicidio en el que participaron alias 'Yako', quien fue la conexión con las personas en Bogotá; alias 'Chipi', quien se encargó de planear y reclutar al menor de edad que disparó el arma y alias el 'Viejo', quien hizo parte de la planeación del hecho.