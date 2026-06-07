Aída Quilcué respondió este domingo a la decisión del creador de contenido Westcol de rechazar, por ahora, la invitación que le había extendido para visitar una comunidad indígena en el Cauca y transmitir una conversación en vivo con sus habitantes.

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La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda optó por un mensaje conciliador y mantuvo abierta la invitación para que el influenciador conozca el territorio cuando lo considere conveniente.

“Nuestra palabra es sagrada y, por lo tanto, siempre tendrás las puertas abiertas de nuestro territorio”, escribió Quilcué en su cuenta de X.

Aída Quilcué se refiere a amenazas hacia Westcol por rechazar su invitación

La dirigente indígena también se refirió a las amenazas que, según manifestó Westcol, recibió después de que se conociera la posibilidad de hacer un ‘stream’ desde una comunidad indígena. “Lamento profundamente las amenazas que has manifestado haber recibido a raíz de este ‘stream’. Nadie en Colombia debería ser intimidado por querer conocer, dialogar o acercarse a las distintas realidades de nuestro país”, señaló.

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Querido @WestCOL : Nuestra palabra es sagrada y, por lo tanto, siempre tendrás las puertas abiertas de nuestro territorio. Lamento profundamente las amenazas que has manifestado haber recibido a raíz de este stream. Nadie en Colombia debería ser intimidado por querer conocer,… https://t.co/FOL6a8iMpQ — Aida Quilcué (@aida_quilcue) June 7, 2026

Westcol había agradecido la invitación, pero explicó que en esta etapa de la campaña presidencial prefiere concentrarse en contenidos relacionados con debates y discusiones sobre el rumbo del país, argumentando que los jóvenes necesitan más espacios para contrastar propuestas y conocer las posiciones de quienes aspiran a la presidencia y la vicepresidencia.

Sin embargo, Quilcué evitó pronunciarse sobre ese planteamiento y no respondió directamente a la propuesta del influenciador de priorizar debates con candidatos. En cambio, centró su mensaje en la importancia de acercar a los colombianos a las comunidades indígenas y a las realidades de los territorios históricamente apartados.

“La propuesta que hiciste sigue siendo valiosa en cualquier momento. Será una oportunidad para que, especialmente los jóvenes, conozcan esa otra Colombia diversa, hermosa y profunda que muchas veces permanece invisible para quienes nunca han tenido la posibilidad de recorrerla”, afirmó.

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La senadora concluyó con un llamado al respeto por las diferencias y a la defensa del diálogo como herramienta para construir consensos en medio de la polarización política.

“Nos merecemos un país donde las diferencias puedan convivir con respeto, donde la libertad de expresión sea una garantía y no un motivo de amenaza, y donde el diálogo siempre esté por encima de la violencia”, concluyó.

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