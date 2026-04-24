La entrevista en Caracol Radio, que les hicieron a Vicky Dávila y Angélica Lozano por el fallo judicial que salió a favor de la senadora, en contra de la periodista y una publicación que hizo Semana, acabó en una pelea digna de cualquier plaza de mercado.

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Durante 15 minutos, entre la excandidata presidencial y la saliente senadora hubo todo tipo de insultos, improperios, interrupciones y ataques morales.

Luego de más de 10 minutos de críticas, gritos e interrupciones entre ambas, Vicky Dávila, le pidió a Angélica Lozano que no hablara, pero la senadora no lo hizo y dijo que la periodista había cometido un “sicariato moral” en su contra y el de Claudia López -haciendo referencia a una denuncia hecha en 2023 sobre supuesta corrupción en el metro, que salió a favor de la exalcaldesa y su pareja- , a lo que Vicky respondió: “¿Sicaria? Sicaria usted. ¿No se la pasan diciéndole a todo el mundo cosas horribles en redes sociales? A mí me están diciendo que les hice un montaje y usted lo sabe”. Angélica Lozano le respondió: “Es una edición maliciosa, es el término adecuado”.

La discusión entre ellas dos continúo por varios minutos más y aunque los periodistas de Caracol Radio, como Félix de Bedout y Juan Diego Alvira, quisieron hacer otras preguntas, la pelea entre las dos políticas siguió.

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