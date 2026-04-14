El posible regreso de Vicky Dávila a revista Semana llevó a la publicación del hijo mayor de Juan Manuel Santos, Martín, en lo que desembocó en un fuerte choque en redes sociales, donde la periodista también respondió duro.

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Así fue el cruce de mensajes entre ambos desde sus respectivas cuentas de X (antes conocido como Twitter), que llevó a una fuerte despachada de la mujer que fue precandidata presidencial y que podría volver a la dirección del mencionado medio de comunicación:

Martín Santos: “Hemos sido hostigados durante años por Vicky Dávila. Hoy, más que nunca, se comprueba que lo que ella hace no es periodismo, lo que ella ejerce es el capricho personal”.

“Hemos sido hostigados durante años por Vicky Dávila. Hoy, más que nunca, se comprueba que lo que ella hace no es periodismo, lo que ella ejerce es el capricho personal”. Vicky Dávila: “Juan Manuel Santos hizo todo para entregar el país a las FARC. Es el primer gran responsable de todo este desastre. Ahora toca recuperar a Colombia. Me excuso de antemano y siento mucho si cree que decir la verdad es hostigamiento. Como dijo Adam Smtih, ‘impunidad para los culpables es crueldad para los inocentes'”.

“Juan Manuel Santos hizo todo para entregar el país a las FARC. Es el primer gran responsable de todo este desastre. Ahora toca recuperar a Colombia. Me excuso de antemano y siento mucho si cree que decir la verdad es hostigamiento. Como dijo Adam Smtih, ‘impunidad para los culpables es crueldad para los inocentes'”. M.S.: “Desahóguese y diga todo lo que quiera, tranquila. Entiendo que esté pasando por momentos difíciles. Su credibilidad quedó por el piso, Vicky Dávila”.

“Desahóguese y diga todo lo que quiera, tranquila. Entiendo que esté pasando por momentos difíciles. Su credibilidad quedó por el piso, Vicky Dávila”. V.D.: “Jajajajajaja yo estoy feliz. No tuve que recurrir a Odebrecht, ni darles impunidad y curules a los peores criminales de la historia de Colombia. No canjeé el país con los bandidos por poder. ¿Cuénteme más bien cómo está la credibilidad de Juan Manuel Santos? ¿Algún día responderá por algo?”.

Lo cierto es que el tema llevó a un señalamiento mucho más extenso contra el hijo del expresidente de Colombia, de 36 años de edad (cumple 37 en septiembre), al que le reprochó por su recorrido como figura pública en el país.

Si bien no es la primera vez que hay una pelea entre Martín Santos y Vicky Dávila, en esta ocasión la vallecaucana fue mucho más allá en su respuesta al comparar la realidad de cada uno.

“Dedícate a tener vida propia, emprende, desarróllate como persona, forma familia e hijos o lo que sea, pero qué pereza ser una persona sin resultados en la vida. deja de mirar lo que hago. Yo sin tener el papá que tú tienes, ni el apellido que tienes, ni la plata que tienes, he podido salir adelante, decir lo que pienso. Sacar mi familia adelante y ganarme todo con el sudor de mi frente. Con trabajo”, afirmó.

El remate del mensaje de Dávila dejó en evidencia las diferencias que existen desde hace varios años, incluso, cuando Juan Manuel Santos era todavía presidente de Colombia.

“A ustedes les duele que vengo de abajo y no me pueden mandar como han mandado a tantos. No me pueden dar órdenes, no me les arrodillo y no me les quedo callada y he denunciado a Santos con valor. No necesito su aprobación, solo la de los colombianos”, finalizó.

Esta fue esa publicación:

Martín, en serio, dime tú qué has hecho en la vida, además de gozar de las mieles del poder y el dinero, gracias a Juan Manuel Santos, tu papá. Qué logros tienes siendo un casi cuarentón que lo único que hace es buscar camorra en X y defender lo indefendible, a tu papá.… https://t.co/PQkEDlmq0B — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) April 14, 2026

El hijo del expresidente se plantó en medio del tenso cruce de mensajes (en el que ambos se replicaron), con una respuesta marcada por el sarcasmo contra la periodista.

“Vicky puede seguir difamando con los mismos cuentos, es lo que sabe hacer. La superioridad moral no le queda bien y mucho menos en este momento en donde debería tener un poquito de humildad. Ah, y gracias por ayudarme a difundir mis mensajes a través de sus redes sociales”, escribió.

Las diferencias entre Vicky Dávila y Juan Manuel Santos radican en visiones opuestas sobre la paz y el manejo del poder. Dávila, desde la dirección de Revista Semana, fue una crítica del Acuerdo de Paz de 2016 y de la supuesta influencia de Santos en gobiernos posteriores.

La tensión escaló por investigaciones periodísticas que cuestionaron la transparencia de su administración. Por su parte, Santos califica estas críticas como ataques personales sesgados, en una pelea que se ha dado como un toma y dame de ambos lados.

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