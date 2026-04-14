La excandidata presidencial Vicky Dávila regresará al periodismo y nuevamente hará parte de la revista Revista Semana, según reveló el periodista Daniel Coronell en un informe que rápidamente generó conversación en el mundo político y mediático.

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De acuerdo con Coronell, la decisión fue comunicada por la propia Dávila a través de un grupo de WhatsApp en el que permanecen los nueve dirigentes políticos que participaron en la llamada “gran consulta” presidencial, proceso interno que terminó ganando la senadora Paloma Valencia.

(Vea también: “Que sea la última vez”: Vicky Dávila le pegó duro regaño a Abelardo de la Espriella)

En ese chat privado, la periodista compartió un mensaje cargado de emoción anunciando su regreso a los medios:

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“Hola. Solo quiero decirles que los quiero mucho. Les agradezco su cariño y esta oportunidad que me dieron, aprendí muchísimo. Saben que soy una periodista de corazón, de oficio. No me verán en otra campaña. No. Ayer Semana me abrió una puerta para volver a este oficio y yo entré. Yo necesito trabajar y aproveché la oportunidad”.

En el mismo texto confesó sentirse nuevamente feliz ejerciendo su profesión:

“Tengo que confesarles que me sentí feliz. Espero que esto salga bien, es lo que sé hacer… Siempre estaré para ustedes, no me olviden. Yo no los voy a olvidar”.

Incluso dedicó unas palabras especiales a Valencia, a quien manifestó su respaldo político:

“Paloma, quiero verte como la primera mujer presidente de Colombia. Te espero en la entrevista”.

Tras enviar el mensaje, Dávila abandonó el grupo de WhatsApp, cerrando así su breve capítulo electoral.

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Una derrota difícil y el regreso al periodismo de Vicky Dávila

Según el relato de Coronell, varios integrantes de la consulta comentaron que la excandidata fue una de las más golpeadas emocionalmente tras los resultados. Incluso recordó un episodio ocurrido la noche del 8 de marzo, cuando se celebraba el triunfo de Valencia: Dávila habría subido al podio para expresar públicamente el cariño hacia sus compañeros, en medio de sentimientos encontrados.

El regreso al periodismo contrasta con declaraciones que la propia Dávila había dado meses atrás en una entrevista internacional con Fernando del Rincón, en la que aseguró que no tenía “plan B” distinto a su aspiración presidencial.

Sin embargo, el panorama cambió rápidamente. Ahora se abre una nueva etapa profesional dentro de Semana, medio que dirigió durante 5 años y desde el cual construyó buena parte de su reconocimiento público.

¿Cuál será el trabajo de Vicky Dávila en Semana?

Coronell también planteó interrogantes sobre el acomodo interno que podría darse en la publicación, propiedad del empresario Gabriel Gilinski. Una de las posibilidades sería la creación de un cargo especialmente diseñado para Dávila, evitando cambios bruscos en la actual estructura editorial.

De hecho, ya tuvo una primera ventana y fue la entrevista con Abelardo de la Espriella, el mayor contradictor de Iván Cepeda y con quien ella misma tuvo varios conflictos en campaña.

El caso refleja una dinámica frecuente en Colombia: el paso entre política y periodismo. Coronell recordó que no sería la primera figura en transitar ese camino, mencionando como antecedente al exvicepresidente Francisco Santos Calderón, quien también alternó entre medios y cargos públicos.

Así, la periodista vuelve al oficio que —según sus propias palabras— nunca dejó de sentir como suyo. Y mientras se reorganiza su nuevo papel en Semana, queda claro que su incursión electoral terminó, al menos por ahora, con un retorno a las salas de redacción.

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