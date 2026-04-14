La vuelta de Vicky Dávila a Semana ha provocado todo tipo de comentarios, luego de que la periodista Camila Zuluaga revelara en Blu Radio detalles de lo que habría pasado detrás de esa decisión.

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Según explicó Zuluaga, Dávila venía trabajando en el ámbito político tras su salida de los medios, con la intención de apoyar una estrategia digital para una campaña. Incluso, señaló que la periodista había sostenido conversaciones con el equipo de Paloma Valencia para liderar el componente en redes sociales junto a otros sectores políticos.

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“Ella la semana pasada estaba hablando con la campaña de Paloma Valencia diciendo que ella podía hacerse cargo y hacer una estrategia digital para la campaña de Valencia y Oviedo, entonces dijeron que sí, porque si alguien sabe de temas de redes es Vicky Dávila y ella iba a trabajar toda una nueva estrategia digital para esa campaña”, dijo la periodista en ‘Mañanas Blu’.

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De acuerdo con la versión entregada, la idea era que Dávila diseñara una estrategia digital para fortalecer la campaña de Valencia y del también precandidato Juan Daniel Oviedo. Sin embargo, ese plan nunca se concretó, pese a que ya se contemplaban reuniones para poner en marcha la iniciativa.

Zuluaga aseguró que el giro se habría dado durante el fin de semana, cuando Dávila recibió una propuesta para regresar a Semana. Según comentó, esta oferta habría venido directamente de Jaime Gilinski, propietario del medio, quien le habría planteado retomar su rol con una entrevista de alto perfil.

“Eso se iba a implementar esta semana, se iban a reunir a ver cómo era que Vicky proponía que se hiciera toda la estrategia digital de Valencia y resulta que esa reunión y esa estrategia nunca empezó porque el fin de semana a ella le proponen volver a Semana y yo me imagino que el que le propone volver es el dueño, Gilinski, que le dice ‘vuelve y vuelve estrenándote con una entrevista a Abelardo de la Espriella'”, remarcó.

Ese regreso se habría materializado con una conversación con Abelardo de la Espriella, lo que llamó la atención de Zuluaga, quien cuestionó el cambio repentino frente a su intención de no apoyar más campañas políticas.

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“Por eso a mí me parece un poquito extraño el mensaje que manda a la campaña que dice ‘me voy, tengo que trabajar’ y eso es entendible porque todos tenemos que pagar colegios, universidades, servicios públicos, mercado […] Es como rarito ‘yo no voy a apoyar ninguna otra campaña’, pero ella vuelve a Semana con una entrevista a Abelardo de la Espriella, eso a mí me llama la atención, no sé si ella habría escogido o se la escogieron”, concluyó.

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