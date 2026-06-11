El proceso judicial contra el cantante de música urbana Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, avanzó luego de que la Fiscalía le imputara el delito de secuestro extorsivo en medio de una investigación que también involucra a otras personas del entorno musical.

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La audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el artista y Sebastián Jaramillo Morán, alias Dímelo Jara, fue suspendida y se reanudará el próximo 12 de junio. En el mismo proceso también son investigados Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.

Según la tesis de la Fiscalía, los hechos estarían relacionados con la presunta retención de Andrés Felipe Sánchez, reconocido por interpretar al cantante Ozuna. El denunciante habría permanecido varias horas en un estudio de grabación, donde, según la acusación, fue presionado para firmar un documento.

Ese documento lo habría obligado a comprometerse a no promocionar eventos relacionados con el imitador de Blessd, a quien representaba en el ámbito profesional. La Fiscalía sostiene que durante ese tiempo el joven habría sido intimidado y agredido por algunas de las personas investigadas.

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Uno de los puntos clave del proceso, es una llamada telefónica atribuida a Blessd, la cual haría parte del material probatorio. En esa comunicación, el cantante habría intervenido mientras la presunta víctima permanecía retenida en el estudio de grabación.

El denunciante aseguró que en medio de los hechos recibió amenazas y presiones por parte de alias Dímelo Jara y del productor conocido como Dr. Velásquez. Estos testimonios fueron expuestos durante la audiencia por la fiscal del caso.

Tras la imputación, el propio Blessd intervino en la diligencia judicial para cuestionar su vinculación con los hechos, argumentando que no se encontraba en el lugar donde habría ocurrido la retención. Su defensa también pidió mayor claridad en los aspectos jurídicos del proceso.

Los abogados de los demás implicados solicitaron control por parte de la jueza sobre la imputación, al considerar que algunos elementos no habrían sido explicados de manera suficiente durante la audiencia.

El caso continuará su curso el 12 de junio, cuando se reanude la diligencia y se definan nuevas decisiones dentro del proceso.

Blessd anuncia que es papá

En medio de la polémica por su situación judicial, el candante confirmó el nacimiento de Caleb, su primer hijo, compartiendo las primeras imágenes a través de sus redes sociales. Desde comienzos de 2026, el cantante y su pareja, la creadora de contenido Manuela QM, confirmaron la noticia.

“Mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar!! Hoy es el mejor día de mi vida”, escribió el artista en la nueva publicación donde confirma el nacimiento del pequeño.

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