La Fiscalía General de la Nación tomó una decisión dentro de la investigación que involucra al cantante de música urbana Blessd y lo citó para el próximo 9 de junio a una audiencia de formulación de imputación de cargos y alista solicitud de medida de aseguramiento.

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De acuerdo con información divulgada por Blu Radio, la diligencia judicial también involucra a otras tres personas, entre ellas el empresario Santiago Jaramillo, quienes deberán comparecer ante las autoridades para conocer los cargos que serán presentados en su contra.

Se espera que durante la audiencia se conozcan más detalles sobre los hechos denunciados por Iván Andrés Galindo y las razones que llevaron al ente acusador a solicitar la imputación de cargos.

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¿Por qué investigan a Blessd?

El proceso se originó a partir de una denuncia presentada por Iván Andrés Galindo, representante de artistas, quien aseguró haber sido retenido y agredido después de participar en una grabación musical que se llevó a cabo en Medellín durante mayo de 2024.

Según la información conocida, la Fiscalía abrió una investigación en enero de 2025 para esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados y determinar si existieron conductas que puedan constituir el delito de secuestro extorsivo agravado.

La audiencia programada para el próximo martes permitirá que el ente acusador exponga los elementos recopilados durante la investigación y sustente la solicitud de una medida de aseguramiento contra los implicados.

¿Qué pasará en la audiencia del 9 de junio?

Durante la diligencia, la Fiscalía presentará formalmente los cargos que considera procedentes de acuerdo con las pruebas recaudadas. Asimismo, solicitará al juez una medida de aseguramiento, petición que deberá ser analizada y resuelta durante la misma actuación judicial.

Por ahora, la citación a audiencia no implica una condena ni una declaración de responsabilidad penal. El proceso se encuentra en una etapa preliminar en la que las partes tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos ante la autoridad judicial.

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