El cantante urbano Blessd volvió a despertar conversación en redes sociales luego de publicar un video en compañía de Aída Victoria Merlano y Emiliano, el hijo de la creadora de contenido.

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La grabación tomó por sorpresa a miles de seguidores, pues los tres protagonizan escenas cotidianas dentro de una casa, interpretando una especie de núcleo familiar que rápidamente despertó comentarios y especulaciones entre los usuarios.

Video de Blessd y Aída Victoria Merlano alimentó rumores entre seguidores

La publicación provocó reacciones inmediatas debido a la cercanía que muestran Blessd y Aída Victoria durante la producción.

Algunos internautas interpretaron el contenido como una posible colaboración entre ambos, aunque ninguno de los dos ha entregado detalles sobre el significado de las escenas.

La expectativa aumentó porque el artista venía dejando pistas en redes sociales sobre un nuevo proyecto relacionado con el concepto de ‘El peor hombre del mundo’, frase que varios seguidores asociaron con episodios sentimentales de su vida personal.

‘El Peor Hombre del Mundo’ ya tiene fecha de estreno

La principal revelación llegó al final de la publicación.

Junto al video, Blessd confirmó que ‘El Peor Hombre del Mundo’ será lanzado oficialmente el próximo 19 de junio de 2026.

El anuncio llega en un momento destacado para el artista antioqueño, que se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la música urbana colombiana y que recientemente completó presentaciones en diferentes ciudades de Colombia y Estados Unidos.

Por ahora, el contenido compartido junto a Aida Victoria y Emiliano no solo sirvió para anunciar el álbum, sino que también abrió un nuevo capítulo de especulaciones entre sus seguidores, quienes esperan conocer si detrás de la producción existe alguna historia personal que inspire el proyecto musical.

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