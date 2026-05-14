La creadora de contenido Aída Victoria Merlano reveló en una reciente transmisión en vivo que funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizaron una visita a su vivienda luego de una alerta presentada por su expareja Juan David Tejada conocido en redes sociales como ‘El Agropecuario’.

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Según explicó la influenciadora barranquillera, la inspección tuvo como objetivo verificar que su hijo contara con condiciones adecuadas de bienestar, cuidado y seguridad. De acuerdo con lo que le informaron las profesionales que acudieron al lugar, la solicitud se originó porque Tejada manifestó preocupación al saber que Merlano había estado fuera del país durante aproximadamente un mes por compromisos laborales.

“Sí, estuve por fuera del país. Andaba trabajando porque, como yo mantengo a mi hijo, me tocó trabajar. Saqué mi contrato y le mostré todo”, explicó la creadora digital durante la transmisión, en la que aseguró haber respondido cada requerimiento solicitado por la entidad.

Merlano detalló que durante su ausencia el menor permaneció acompañado por dos niñeras contratadas formalmente, quienes también participaron en la visita y presentaron evidencias del cuidado permanente del niño. Incluso, una de ellas mostró conversaciones y videollamadas recientes con Tejada para demostrar que el padre conocía el estado del menor.

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La influenciadora señaló que la revisión incluyó preguntas sobre el entorno familiar, la dinámica de crianza y las personas responsables del cuidado diario. En ese contexto, afirmó que aclaró su relación actual con su expareja y entregó documentación legal que, según dijo, respalda su versión.

“Yo dije la verdad. No tengo comunicación con el papá del niño porque existe una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar”, aseguró Merlano, añadiendo que presentó la resolución correspondiente y la demanda por alimentos en la que se fijó la cuota económica.

Sobre ese aporte, comentó que recientemente recibió un pago inferior a un salario mínimo, aunque afirmó valorar el esfuerzo. “No alcanza para el estilo de vida que yo le doy a mi hijo, pero al menos mandó algo”, expresó.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la visita fue, según la ‘influencer’, la adecuación de espacios recreativos dentro de su apartamento. Merlano contó que transformó parte de su vivienda en zonas destinadas al desarrollo del menor.

“Les mostré su parque de diversiones. Tengo columpio, resbaladero, cancha con pelotas y una caja de juguetes. Mandé a desarmar el estudio para convertirlo en un espacio solo para él”, relató.

De acuerdo con su versión, las funcionarias del ICBF quedaron satisfechas con las condiciones encontradas y no realizaron llamados de atención ni recomendaciones adicionales.

La creadora de contenido concluyó que la intervención se dio exclusivamente por la preocupación expresada por su expareja y aseguró que el proceso terminó demostrando que su hijo permanece en un entorno seguro y con todas sus necesidades cubiertas.

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