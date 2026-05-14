Karen Lizarazo sigue demostrando por qué es la figura femenina más poderosa del vallenato actual. Tras coronarse como una de las protagonistas indiscutibles del reciente Festival Vallenato con su éxito ‘El Valle es el Valle’, la artista lanza ahora ‘La pastillita’, una colaboración que marca un hito al unir su frescura con la veteranía y el sabor tradicional de Farid Ortiz.

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La canción, compuesta por Melkis Suárez, no es solo un encuentro de voces, sino un duelo de titanes. A través de versos cargados de identidad vallenata, Karen y Farid escenifican la eterna disputa sobre el dominio en el hogar. En un juego de roles lleno de carácter, ambos artistas se retan para demostrar quién tiene el control, llegando a una conclusión que muchos hogares colombianos conocen de sobra: al final, es la mujer quien termina mandando.

Esta colaboración refuerza la versatilidad de Lizarazo, quien viene de ser nominada por segunda vez al Latin Grammy (2020 y 2025). Mientras que Farid Ortiz aporta esa esencia raizal que lo mantiene como el ‘Rey de los pueblos’, Karen inyecta la fuerza de una nueva era que no le tiene miedo a fusionar el folclor con sonidos modernos.

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Para ‘La Patrona’, este lanzamiento llega en el mejor momento de su carrera, consolidando su comunidad de seguidores, conocidos como los ‘Karenistas’, y su famoso club oficial ‘La Mancha Morada’. Con ‘La pastillita’, la artista deja claro que su música no tiene límites territoriales ni de estilo, moviéndose con naturalidad entre el vallenato más puro y las nuevas tendencias del pop y el merengue.

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