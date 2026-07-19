La música urbana y regional suma nuevos estrenos con colaboraciones entre artistas latinoamericanos, lanzamientos de álbumes y anuncios que marcarán la agenda de los próximos meses. Feid vuelve a ser protagonista con un nuevo sencillo, mientras que Oscar Maydon amplía su catálogo con un disco que incluye una colaboración con J Balvin.

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Las sentencias de la semana de La Corte

El Americano 4KT y Miki Woodz presentan “I Am Plug”, una colaboración que reúne dos exponentes del género urbano. Feid estrena “A xon de que”, sencillo que hace parte de la nueva etapa musical del artista antioqueño.

Oscar Maydon lanza “Sinaloka”, uno de los temas que acompaña la salida de su más reciente producción discográfica. The La Planta, junto a Agrupación Marilyn, presenta “No llores más”, una propuesta que fusiona sonidos populares y tropicales.

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Los Money Makers, con DeezyOff y GeezyDee, estrenan “Esta tú no las tiene”, una nueva apuesta dentro de la escena urbana.

Para tener en cuenta

Oscar Maydon presentó su nuevo álbum “Música En Mi Jetski”, un trabajo que incluye varias colaboraciones, entre ellas “Poema”, junto al colombiano J Balvin.

Por su parte, Edwin Luna lanzó “Tiempos felices”, un sencillo que apuesta por la nostalgia y los recuerdos de los momentos más significativos de la vida.

También aparece Yelex, conocido como el “Ángel de Calle”, quien continúa consolidando su propuesta dentro de la música urbana.

En la agenda de La Corte

Elena Rose fue confirmada como una de las artistas invitadas de la gira “Viajando por el Mundo Tropitour” de Karol G, acompañando a la colombiana en varias de sus presentaciones.

En otro de los anuncios destacados, la cantante colombiana Juliana fue la invitada especial de Rosalía en el confesionario de la primera noche del “Lux Tour” por Latinoamérica.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.