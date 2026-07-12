La escena musical llega con una nueva tanda de estrenos encabezada por Feid, quien presentó el primer adelanto de su próximo EP. La semana también deja colaboraciones entre figuras del urbano, homenajes musicales a Santa Marta y novedades en géneros como el vallenato, el rock y la música regional.

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Las sentencias de la semana

Feid presentó ‘A Xon De Que’, el primer adelanto de su próximo EP ‘El Club de las 19 Flores’, cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de agosto.

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De La Rose y Ryan Castro unen fuerzas en ‘La Monda’, una colaboración que mezcla sus estilos dentro del panorama urbano. Breko, junto a Totoy el Frío, estrena ‘Negro Mate’, una de las apuestas colombianas de la semana.

Los sellos de La Corte

Calao Sense lanza ‘Pueblito Viejo’, una nueva versión inspirada en el clásico colombiano.

El colectivo Samarian Flavor, integrado por Lalo Ebratt, Yera, L’Omy, Estereobeat, Blindaje 10, Mane Ariza, Reynell y Theo, presenta ’35 Grados’, una canción que rinde homenaje a Santa Marta y exalta el orgullo de ser samario.

Brokis estrena ‘Soda con Tequila’, ampliando su catálogo dentro de la escena urbana. Kris R lanza “4 Life”, acompañado del que ha descrito como el videoclip más íntimo de su carrera, inspirado en la espera de su primer hijo.

Novedades en el radar

The Rolling Stones presentan su nuevo álbum ‘Foreign Tongues’, ampliando el legado de una de las bandas más influyentes de la historia del rock. El Meke estrena ‘Tu Carita’ junto a Diego Daza, un vallenato inspirado en el amor real.

La banda española Arde Bogotá presenta ‘Bigger Splash’, mientras que Lucho RK lanza el sencillo ‘Aire’. Completan las novedades Betzabeth con ‘La Culpa fue mía’ y Edwin Luna con “Desde el corazón”.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.