El panorama urbano en La Corte de Pulzo llega cargado de estrenos, colaboraciones inesperadas y proyectos que siguen marcando el pulso del género en plataformas digitales. Desde EPs y álbumes hasta sencillos con artistas internacionales, la semana se mueve entre el reguetón, el trap y fusiones que siguen ampliando el sonido latino.
(Vea también: La música que acompaña a la Selección Colombia: canciones que unen a los hinchas en el regreso al Mundial)
Lanzamientos de la semana y lo que sigue sonando
- Feid continúa en el radar con su EP “El Moco Verde”, que sigue desatando conversación entre sus fanáticos y sumando reproducciones en plataformas digitales.
- MR PLATA, Maluma y El Americano 4KT se unen en el remix de “Las Muñequitas”, una colaboración que mezcla estilos urbanos con un enfoque callejero.
- Blessd presenta su álbum “El peor hombre del Mundo”, una producción que se suma a su racha de lanzamientos recientes dentro del movimiento urbano colombiano.
- Desde España, Saiko estrena el álbum “Los Angelitos”, reforzando su presencia dentro del urbano europeo.
- J Álvarez, junto a Juanka y Anubiis, lanza “Budget”, tema incluido en su proyecto “Luxury”, con un sonido enfocado en el trap y el reguetón moderno.
- Ozuna, en colaboración con Yampi, presenta el sencillo “Ropa Cara”, manteniendo su línea melódica característica.
- El colombiano Hamilton aparece con el tema “Boca a Boca”, que sigue ampliando su catálogo en la escena urbana.
- Mylan, artista de Royalty Records, lanza “Cómo Cambias”, una apuesta más íntima dentro del género.
- La artista YSA C, conocida como la “princesa del afrobeats”, estrena “No llegamos ni a febrero”, con una propuesta marcada por fusiones rítmicas.
- El productor Daramola se une a Rawayana en “Gidi 2 Caracas (La Música)”, un tema que mezcla sonidos alternativos con urbano latino.
Para tener en cuenta
- El futbolista y creador de contenido musical Ansu Fati presenta “Sea como sea”, sumándose a la ola de figuras del deporte que exploran la música.
- Darmand lanza el sencillo “I Will”, con una apuesta más internacional dentro del circuito independiente.
- El español Nil Moliner estrena “Salta”, manteniendo su estilo pop con influencia latina.
El especial de la semana: “El Teléfono” cumple 20 años
El icónico tema “El Teléfono”, de Héctor El Father junto a Wisin & Yandel, celebra en 2026 su vigésimo aniversario, consolidándose como uno de los himnos más importantes del reguetón.
Lanzada en 2006, la canción se convirtió en un fenómeno global gracias a su ritmo contagioso y su estilo provocador, logrando posicionarse en charts internacionales y ayudando a expandir el género urbano en la escena mundial.
Dos décadas después, el tema sigue vigente en plataformas digitales y fiestas alrededor del mundo, con un impacto acumulado que supera las 1.7 mil millones de reproducciones globales combinadas, además de un reciente resurgimiento impulsado por redes sociales y la cultura de fans.
La producción estuvo a cargo de Tainy, figura clave en la evolución del reguetón moderno, aportando un sonido que marcó el inicio de una nueva generación de artistas y productores.
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