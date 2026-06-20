El panorama urbano en La Corte de Pulzo llega cargado de estrenos, colaboraciones inesperadas y proyectos que siguen marcando el pulso del género en plataformas digitales. Desde EPs y álbumes hasta sencillos con artistas internacionales, la semana se mueve entre el reguetón, el trap y fusiones que siguen ampliando el sonido latino.

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Lanzamientos de la semana y lo que sigue sonando

Feid continúa en el radar con su EP “El Moco Verde”, que sigue desatando conversación entre sus fanáticos y sumando reproducciones en plataformas digitales.

MR PLATA, Maluma y El Americano 4KT se unen en el remix de “Las Muñequitas”, una colaboración que mezcla estilos urbanos con un enfoque callejero.

Blessd presenta su álbum “El peor hombre del Mundo”, una producción que se suma a su racha de lanzamientos recientes dentro del movimiento urbano colombiano.

Desde España, Saiko estrena el álbum “Los Angelitos”, reforzando su presencia dentro del urbano europeo.

J Álvarez, junto a Juanka y Anubiis, lanza “Budget”, tema incluido en su proyecto “Luxury”, con un sonido enfocado en el trap y el reguetón moderno.

Ozuna, en colaboración con Yampi, presenta el sencillo “Ropa Cara”, manteniendo su línea melódica característica.

El colombiano Hamilton aparece con el tema “Boca a Boca”, que sigue ampliando su catálogo en la escena urbana.

Mylan, artista de Royalty Records, lanza “Cómo Cambias”, una apuesta más íntima dentro del género.

La artista YSA C, conocida como la “princesa del afrobeats”, estrena “No llegamos ni a febrero”, con una propuesta marcada por fusiones rítmicas.

El productor Daramola se une a Rawayana en “Gidi 2 Caracas (La Música)”, un tema que mezcla sonidos alternativos con urbano latino.

Para tener en cuenta

El futbolista y creador de contenido musical Ansu Fati presenta “Sea como sea”, sumándose a la ola de figuras del deporte que exploran la música.

Darmand lanza el sencillo “I Will”, con una apuesta más internacional dentro del circuito independiente.

El español Nil Moliner estrena “Salta”, manteniendo su estilo pop con influencia latina.

El especial de la semana: “El Teléfono” cumple 20 años

El icónico tema “El Teléfono”, de Héctor El Father junto a Wisin & Yandel, celebra en 2026 su vigésimo aniversario, consolidándose como uno de los himnos más importantes del reguetón.

Lanzada en 2006, la canción se convirtió en un fenómeno global gracias a su ritmo contagioso y su estilo provocador, logrando posicionarse en charts internacionales y ayudando a expandir el género urbano en la escena mundial.

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Dos décadas después, el tema sigue vigente en plataformas digitales y fiestas alrededor del mundo, con un impacto acumulado que supera las 1.7 mil millones de reproducciones globales combinadas, además de un reciente resurgimiento impulsado por redes sociales y la cultura de fans.

La producción estuvo a cargo de Tainy, figura clave en la evolución del reguetón moderno, aportando un sonido que marcó el inicio de una nueva generación de artistas y productores.

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