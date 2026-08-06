Caracol Televisión presenta este jueves un nuevo capítulo de ‘Yo me llamo’, el exitoso concurso de imitación que sigue en busca de los artistas que más se parecen a los originales.
(Vea también: Imitador de Fonseca en ‘Yo me llamo’ llegó con emotiva historia; recibió inesperado mensaje del artista)
En esta oportunidad, los aspirantes volverán a enfrentarse al jurado, que ha dejado claro que cada vez será más estricto al momento de decidir quién continúa en la competencia.
En el avance del capítulo, el jurado anticipó que convencerlos será cada vez más difícil y lanzó fuertes críticas a algunos participantes.
Como es habitual en el programa, no todo será tensión. El adelanto mostró varias escenas que desataron risas entre los presentes, con comentarios espontáneos de los imitadores y de los jurados.
Acá, el avance:
Minuto a minuto de ‘Yo me llamo’
¿Britney Spears? Se puso tóxica la cosa
La presentación dejó a todos con la boca abierta, pero no se llama.
9:22 p.m2026-08-06T21:22:13-05:00 ID: oiktv
Al escenario, el único Daniel Santos
Pero lo sacaron… Solo Escola le dio el sí
9:10 p.m2026-08-06T21:10:09-05:00 ID: dwehg
Aria Vega llegó con toda la vibra de Quillami
Mucho saborrrrr… Se llama, se llama, claro que se llama.
9:08 p.m2026-08-06T21:08:45-05:00 ID: sfvgg
Heredero, a escena
Ay, pintanba, pero le dijeron que no, aunque canta bonito
9:01 p.m2026-08-06T21:01:32-05:00 ID: gtjrz
Beéle, otro más, al escenario del templo de la imitación
Pero este no se llama
9:00 p.m2026-08-06T21:00:12-05:00 ID: sylxq
Anahí trató, pero su audición estuvo rebelde
Trató con ‘Sálvame’, pero no la pudieron rescatar
8:56 p.m2026-08-06T20:56:45-05:00 ID: wmlaa
Ivy Queen, no se quedó sin aire… Los dejó sin aire
Espectacular presentación de ‘la caballota’
8:42 p.m2026-08-06T20:42:57-05:00 ID: qeutl
Bueno… La cuota Karol G de la noche.
Pero no se llama. Ni a Escola, ni a Amparo, ni a Elder les gustó. Solo el lobo le dio el verde.
8:41 p.m2026-08-06T20:41:13-05:00 ID: jnmke
Con este Peso Pluma no sabemos si reír o llorar
“Es una cosa horrorosa”, dijo Amparito.
8:38 p.m2026-08-06T20:38:54-05:00 ID: pivyw
Amaia Montero hace que uno repiense por qué se presentan algunos
Amparo le dio el rojo de una vez y puso a aullar a Aurelio
8:36 p.m2026-08-06T20:36:20-05:00 ID: bhidz
Marbelle llegó al escenario y se hizo sentir
“Igualitica”, dijo Aurelio, pero no se llama.
8:31 p.m2026-08-06T20:31:24-05:00 ID: kgrcg
Kapo le metió con bendición
Pasó, aunque a Escola no le gustó tanto.
8:20 p.m2026-08-06T20:20:20-05:00 ID: druxy
Luis Alfonso… Desastroso, haciendo el oso
No se llama.
8:17 p.m2026-08-06T20:17:07-05:00 ID: mqvwl
Un poquito de vallenato con Rafael Orozco
Pero lo mandaron pa la casa
8:11 p.m2026-08-06T20:11:45-05:00 ID: xhgxw
Bad Bunny lo hizo igualito. Sí se llama
Igual, tampoco es que sea muy difícil
8:06 p.m2026-08-06T20:06:15-05:00 ID: isgbg
Rocío Durcal cantó muy bien, pero el acento le costó mucho y le puede salir mal
Quedó empatado… Tuvo que cantar a capela y pasó por poquito
8:03 p.m2026-08-06T20:03:17-05:00 ID: btplg
Dizque Paola Jara… noooooooo
No se llama y ni la dejaron cantar. Terrible comienzo de noche
7:53 p.m2026-08-06T19:53:57-05:00 ID: soiqy
Estamos a minutos de empezar
Será otra gran noche en el templo de la imitación
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