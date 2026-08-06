Caracol Televisión presenta este jueves un nuevo capítulo de ‘Yo me llamo’, el exitoso concurso de imitación que sigue en busca de los artistas que más se parecen a los originales.

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(Vea también: Imitador de Fonseca en ‘Yo me llamo’ llegó con emotiva historia; recibió inesperado mensaje del artista)

En esta oportunidad, los aspirantes volverán a enfrentarse al jurado, que ha dejado claro que cada vez será más estricto al momento de decidir quién continúa en la competencia.

En el avance del capítulo, el jurado anticipó que convencerlos será cada vez más difícil y lanzó fuertes críticas a algunos participantes.

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Como es habitual en el programa, no todo será tensión. El adelanto mostró varias escenas que desataron risas entre los presentes, con comentarios espontáneos de los imitadores y de los jurados.

Acá, el avance:

Minuto a minuto de ‘Yo me llamo’

9:27 p.m 2026-08-06T21:27:59-05:00 ID: afvft ¿Britney Spears? Se puso tóxica la cosa La presentación dejó a todos con la boca abierta, pero no se llama.

9:22 p.m2026-08-06T21:22:13-05:00 ID: oiktv Al escenario, el único Daniel Santos Pero lo sacaron… Solo Escola le dio el sí

9:10 p.m2026-08-06T21:10:09-05:00 ID: dwehg Aria Vega llegó con toda la vibra de Quillami Mucho saborrrrr… Se llama, se llama, claro que se llama.

9:08 p.m2026-08-06T21:08:45-05:00 ID: sfvgg Heredero, a escena Ay, pintanba, pero le dijeron que no, aunque canta bonito

9:01 p.m2026-08-06T21:01:32-05:00 ID: gtjrz Beéle, otro más, al escenario del templo de la imitación Pero este no se llama

9:00 p.m2026-08-06T21:00:12-05:00 ID: sylxq Anahí trató, pero su audición estuvo rebelde Trató con ‘Sálvame’, pero no la pudieron rescatar

8:56 p.m2026-08-06T20:56:45-05:00 ID: wmlaa Ivy Queen, no se quedó sin aire… Los dejó sin aire Espectacular presentación de ‘la caballota’

8:42 p.m2026-08-06T20:42:57-05:00 ID: qeutl Bueno… La cuota Karol G de la noche. Pero no se llama. Ni a Escola, ni a Amparo, ni a Elder les gustó. Solo el lobo le dio el verde.

8:41 p.m2026-08-06T20:41:13-05:00 ID: jnmke Con este Peso Pluma no sabemos si reír o llorar “Es una cosa horrorosa”, dijo Amparito.

8:38 p.m2026-08-06T20:38:54-05:00 ID: pivyw Amaia Montero hace que uno repiense por qué se presentan algunos Amparo le dio el rojo de una vez y puso a aullar a Aurelio

8:36 p.m2026-08-06T20:36:20-05:00 ID: bhidz Marbelle llegó al escenario y se hizo sentir “Igualitica”, dijo Aurelio, pero no se llama.

8:31 p.m2026-08-06T20:31:24-05:00 ID: kgrcg Kapo le metió con bendición Pasó, aunque a Escola no le gustó tanto.

8:20 p.m2026-08-06T20:20:20-05:00 ID: druxy Luis Alfonso… Desastroso, haciendo el oso No se llama.

8:17 p.m2026-08-06T20:17:07-05:00 ID: mqvwl Un poquito de vallenato con Rafael Orozco Pero lo mandaron pa la casa

8:11 p.m2026-08-06T20:11:45-05:00 ID: xhgxw Bad Bunny lo hizo igualito. Sí se llama Igual, tampoco es que sea muy difícil

8:06 p.m2026-08-06T20:06:15-05:00 ID: isgbg Rocío Durcal cantó muy bien, pero el acento le costó mucho y le puede salir mal Quedó empatado… Tuvo que cantar a capela y pasó por poquito

8:03 p.m2026-08-06T20:03:17-05:00 ID: btplg Dizque Paola Jara… noooooooo No se llama y ni la dejaron cantar. Terrible comienzo de noche

7:53 p.m2026-08-06T19:53:57-05:00 ID: soiqy Estamos a minutos de empezar Será otra gran noche en el templo de la imitación

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