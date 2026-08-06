Escrito por:  Redacción Entretenimiento
Ago 6, 2026 - 9:30 pm

Caracol Televisión presenta este jueves un nuevo capítulo de ‘Yo me llamo’, el exitoso concurso de imitación que sigue en busca de los artistas que más se parecen a los originales.

(Vea también: Imitador de Fonseca en ‘Yo me llamo’ llegó con emotiva historia; recibió inesperado mensaje del artista)

En esta oportunidad, los aspirantes volverán a enfrentarse al jurado, que ha dejado claro que cada vez será más estricto al momento de decidir quién continúa en la competencia.

En el avance del capítulo, el jurado anticipó que convencerlos será cada vez más difícil y lanzó fuertes críticas a algunos participantes.

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Como es habitual en el programa, no todo será tensión. El adelanto mostró varias escenas que desataron risas entre los presentes, con comentarios espontáneos de los imitadores y de los jurados.

Acá, el avance:

Minuto a minuto de ‘Yo me llamo’

 

9:27 p.m ID: afvft

¿Britney Spears? Se puso tóxica la cosa

La presentación dejó a todos con la boca abierta, pero no se llama.

 

9:22 p.m ID: oiktv

Al escenario, el único Daniel Santos

Pero lo sacaron… Solo Escola le dio el sí

 

9:10 p.m ID: dwehg

Aria Vega llegó con toda la vibra de Quillami

Mucho saborrrrr… Se llama, se llama, claro que se llama.

 

9:08 p.m ID: sfvgg

Heredero, a escena

Ay, pintanba, pero le dijeron que no, aunque canta bonito

 

9:01 p.m ID: gtjrz

Beéle, otro más, al escenario del templo de la imitación

Pero este no se llama

 

9:00 p.m ID: sylxq

Anahí trató, pero su audición estuvo rebelde

Trató con ‘Sálvame’, pero no la pudieron rescatar

 

8:56 p.m ID: wmlaa

Ivy Queen, no se quedó sin aire… Los dejó sin aire

Espectacular presentación de ‘la caballota’

 

8:42 p.m ID: qeutl

Bueno… La cuota Karol G de la noche.

Pero no se llama. Ni a Escola, ni a Amparo, ni a Elder les gustó. Solo el lobo le dio el verde.

 

8:41 p.m ID: jnmke

Con este Peso Pluma no sabemos si reír o llorar

“Es una cosa horrorosa”, dijo Amparito.

 

8:38 p.m ID: pivyw

Amaia Montero hace que uno repiense por qué se presentan algunos

Amparo le dio el rojo de una vez y puso a aullar a Aurelio

 

8:36 p.m ID: bhidz

Marbelle llegó al escenario y se hizo sentir

“Igualitica”, dijo Aurelio, pero no se llama.

 

8:31 p.m ID: kgrcg

Kapo le metió con bendición

Pasó, aunque a Escola no le gustó tanto.

 

8:20 p.m ID: druxy

Luis Alfonso… Desastroso, haciendo el oso

No se llama.

 

8:17 p.m ID: mqvwl

Un poquito de vallenato con Rafael Orozco

Pero lo mandaron pa la casa

 

8:11 p.m ID: xhgxw

Bad Bunny lo hizo igualito. Sí se llama

Igual, tampoco es que sea muy difícil

 

8:06 p.m ID: isgbg

Rocío Durcal cantó muy bien, pero el acento le costó mucho y le puede salir mal

Quedó empatado… Tuvo que cantar a capela y pasó por poquito

 

8:03 p.m ID: btplg

Dizque Paola Jara… noooooooo

No se llama y ni la dejaron cantar. Terrible comienzo de noche

 

7:53 p.m ID: soiqy

Estamos a minutos de empezar

Será otra gran noche en el templo de la imitación

 

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