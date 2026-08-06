En medio de las polémicas a nivel nacional, una de las figuras más controversiales en la sociedad colombiano reapareció en una imagen en la que luce muy diferente a su imagen habitual.

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‘Epa Colombia’, cuyo nombre real es Daneidy Barrera, quedó registrada en una fotografía por medio de las redes sociales de la abogada Wendy Herrera, encargada actualmente de la defensa de Rafael Poveda en el caso por presunto acoso sexual.

“Una cartagenera te libertará, ‘Epa Colombia’, escribió la litigante desde su cuenta personal de Instagram, en la que apareció posando junto a la otrora empresaria de keratinas y creadora de contenido.

Cabe recordar que Barrera está en reclusión y ha estado relegada después de esa determinación de la justicia colombiana, por lo que Herrera replicó un saludo por parte de la joven.

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“Daneidy les envía un mensaje a todos los colombianos que los quiere mucho y seguirá construyendo país, oportunidad para muchos colombianos”, concluyó desde sus redes sociales.

Esta es la imagen de cómo reapareción ‘Epa Colombia’:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dra. Wendy Herrera | La Abogada de los Colombianos (@wendy_herrera_lawyer)

Cabe recordar que la abogada también asumió la representación de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, en un proceso judicial que mantuvo a su clienta privada de la libertad. Su estrategia se centró en proteger derechos fundamentales y revertir decisiones judiciales.

‘Epa Colombia’ está privada de la libertad por una condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia en enero de 2025. La sentencia la declara culpable de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

La pena impuesta es de 63 meses y 15 días de prisión, equivalentes a cinco años y tres meses. La Corte también ordenó una multa de 492 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitó para ejercer como influencer o youtuber durante el mismo periodo.

La condena se origina en hechos ocurridos durante el paro nacional de 2019, cuando Barrera vandalizó la estación Molinos de TransMilenio en Bogotá. En ese episodio destruyó puertas de vidrio, taquillas, máquinas de recarga y torniquetes, y difundió los videos en redes sociales.

Epa Colombia estuvo recluida en el centro penitenciario El Buen Pastor, en Bogotá, desde enero de 2025, pero fue trasladada a la Escuela de Carabineros de la Policía. Su defensa ha intentado obtener la extinción de la pena, pero un juez de ejecución de penas negó esa solicitud en enero de 2026.

La Corte Suprema confirmó la condena tras revisar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que había revocado parcialmente la sentencia inicial. El tribunal aumentó la pena y negó la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

¿Quién es Wendy Herrera, abogada?

Wendy Herrera es una abogada penalista colombiana, reconocida por asumir casos de alto impacto y por su presencia en redes sociales. Se presenta como “la abogada de los colombianos” y analiza procesos judiciales de relevancia nacional.

Es especialista en Derecho Penal, Derecho Constitucional y Gobierno, según su propio perfil profesional. En su sitio web oficial, se describe como máster en Derecho Penal y fundadora de un pool de más de 100 abogados en Colombia.

En julio de 2026, confirmó que asumirá la defensa del periodista Rafael Poveda, señalado por presuntos casos de acoso y abuso sexual. En esa labor trabaja junto a su padre, el jurista José Luis Herrera Gómez.

También representó a Betsy Liliana y Lili Díaz, exesposa e hija del cantante Diomedes Díaz, en casos que generaron amplia cobertura mediática. Esa experiencia la consolidó como una penalista con visibilidad en medios tradicionales y digitales.

En redes sociales, comparte análisis sobre procesos penales, casos de violencia y situaciones que involucran a figuras públicas. Su contenido combina explicaciones jurídicas con comentarios sobre presunción de inocencia y garantías procesales.

Recientemente, lanzó un programa de formación titulado “Defensa Penal Estratégica”, dirigido a abogados que buscan fortalecer sus competencias en audiencias preliminares y juicio oral. Esa iniciativa refuerza su perfil académico y de formación jurídica.

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