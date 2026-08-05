Así como le dañaron los planes a Gustavo Petro en el remate de su Gobierno, el análisis que hizo una de sus grandes defensoras se convirtió en el blanco de una reacción que tampoco pasó desapercibida.

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Las protagonistas de este caso son Margarita Rosa de Francisco y Marbelle, dos celebridades que han expresado diferentes posturas ideológicas y que en medio de la actual coyuntura están bajo la mira de miles de sus seguidores.

Todo comenzó porque ‘La Mencha’ apareció en una entrevista en la que se refirió a la realidad que se vive después de las elecciones en las que perdió Iván Cepeda, el pasado 21 de junio.

Lejos de la postura de “desobediencia civil” que ha planteado el pacto Histórico y el excandidato presidencial, Margarita Rosa de Francisco reconoció en la conversación con Tercer Canal su aceptación al ganador en las urnas.

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“El presidente es Abelardo de la Espriella, gústeme o no, pues yo con sus formas tampoco estoy de acuerdo, pero sí tengo amigos y gente cercana que votó por él y eso también dice algo de la falla”, indicó en referencia a la gestión de Petro.

Lo cierto es que eso también abrió paso a los cuestionamientos a la actual administración, a pesar de que mantiene la posición que tiene frente a la política en Colombia.

“A mí lo zurda no se me ha quitado. Yo sigo creyendo en un modelo de país que he visto implementado en otros lugares del mundo […] Sigo creyendo en las proposiciones más importantes de Gustavo Petro. Creo que sí valieron la pena estos cuatro años. Entonces yo no me arrepiento de haber votado por esas ideas”, aseveró, en declaraciones replicadas en Semana.

Lo cierto es que los casos de corrupción en el Gobierno actual y el comportamiento del presidente de Colombia fueron parte de los cuestionamientos que la llevaron a hacerse a un lado en su recurrente defensa.

“Uno termina defendiendo a personas y sobre las personas no tiene uno ningún criterio desde dónde arrancar. Uno a las personas no las conoce. Yo no conozco a Gustavo Petro como persona, solo como político”, afirmó.

De ahí, sin que le pesara la lengua para aceptar su decepción por lo mostrado durante esos episodios controversiales que han salido a flote, De Francisco fue absolutamente tajante.

“También tengo que reconocer que la persona, las formas que tuvo él como persona no ayudaron. También me avergonzaron”, sentenció en la conversación que fue replicada en redes sociales.

Se descongela Margarita, Miedo? o por fin le funcionaron las neuronas? pic.twitter.com/YXkevJQqNJ — MARIA JOSE PATIÑO (@MariaMa17126015) August 3, 2026

Sin embargo, la confesión de la recordada ‘Caponera’ no quedó en el aire y abrió paso a la reacción de una de las detractoras más constantes del presidente Gustavo Petro desde hace varios años.

Marbelle arremetió de nuevo en esos espacios digitales y esta vez lo hizo contra Margarita Rosa de Francisco de una manera sutil pero muy potente en medio del mencionado contexto.

Así, al tiempo que replicó el video en cuestión en el que la actriz aparece dentro de las declaraciones sobre la realidad política y la próxima llegada de Abelardo de la Espriella, soltó una burla sin tapujos.

La cantante de música popular lanzó risas en modo punzante luego de la confesión de la expresentadora del ‘Desafío’, en una muestra de que las críticas se mantienen más que vigentes.

Lejos de un intento de conciliación después del reconocimiento de De Francisco, la reacción dejó en evidencia que la intérprete de ‘Collar de perlas’ no olvida todavía el respaldo del petrismo al mandatario.

Apenas empieza el capítulo de la presidencia de De la Espriella y la salida de Petro luego de 4 años, pero quedan las pullas sobre la mesa en este panorama a nivel nacional.

Qué se sabe de la sede de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

El despacho de Abelardo de la Espriella en Barranquilla se ha convertido en motivo de discusión luego de que aparecieran imágenes de cómo será. Pero lo que más ha llamado la atención es el costo y financiamiento de esta sede. El presidente electo respondió a las dudas y aseguró que parte de la financiación saldrá de su propio bolsillo y que otros rubros son donados por empresas privadas.