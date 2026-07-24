La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal volvió a ser tendencia en redes sociales luego del error que cometió durante la instalación de la legislatura 2026-2027, cuando anunció por equivocación que había “180 votos para Simón Bolívar”, en lugar de mencionar al congresista Simón Molina, elegido como primer vicepresidente de la Cámara.

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El lapsus generó una ola de comentarios, memes y críticas en plataformas digitales.

En medio de esa polémica intervino la cantante Marbelle, quien reaccionó con un mensaje dirigido a la congresista: “¡Calle la jeta! ¡Boba!”.

Carrascal respondió con ironía y escribió: “Yo sé que ‘reviví’ a Simón Bolívar. Pero revivir tu carrera sí me queda más difícil. Pero puedo intentarlo”, acompañado de un emoji de uñas pintadas.

La respuesta de la representante provocó una nueva contestación de Marbelle, quien cerró el intercambio con otra frase ofensiva: “No podrías por boba”.

El cruce de mensajes rápidamente se viralizó y dividió opiniones entre los usuarios de redes sociales.

🤣🤣🤣mk no puedo con tanto. Esa Marbelle dice algo como:- "estúpida, no me peine que yo me peino sola" 🤣🤣🤣

Ella solita reconoce su "carrera" muerta pic.twitter.com/syZcYstAfs — ΛЯI💜 (@LETRAME_2026) July 24, 2026

Mientras algunos respaldaron a la congresista por responder con humor a las críticas, otros apoyaron a la cantante y cuestionaron el error cometido durante la sesión del Congreso.

La discusión se convirtió en uno de los temas más comentados en plataformas digitales, sumándose a la controversia que dejó el lapsus de Carrascal en el inicio del nuevo periodo legislativo.

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