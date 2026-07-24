Mateo Ramírez, futbolista profesional que debutó con Patriotas en 2021 e hijo del exjugador John Mario Ramírez, quedó en el centro de una investigación de la Fiscalía General de la Nación tras ser incluido en el listado de capturados por una presunta red dedicada a cometer estafas informáticas en varias regiones del país. El deportista enfrenta un proceso por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares agravado, hurto por medios informáticos, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales.

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Según la información entregada por las autoridades, el papel que habría desempeñado Mateo Ramírez dentro de la estructura criminal no estaría relacionado con la ejecución directa de las estafas, sino con el manejo del dinero obtenido de manera ilícita. La Fiscalía indicó que el futbolista presuntamente puso a disposición una cuenta bancaria para recibir recursos provenientes de los fraudes cometidos contra las víctimas.

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Las investigaciones apuntan a que la organización engañaba principalmente a adultos mayores mediante llamadas y aplicaciones de mensajería. Los delincuentes les advertían sobre supuestos movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias y, bajo el pretexto de ayudarlos a proteger su dinero, les pedían compartir la pantalla de sus celulares para acceder a la información financiera.

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Una vez obtenían el control de los dispositivos, los integrantes de la red realizaban transferencias hacia diferentes productos financieros. De acuerdo con la Fiscalía, parte de esos recursos terminaban consignados en cuentas como la que presuntamente habría facilitado Mateo Ramírez, antes de ser retirados en cajeros automáticos o corresponsales bancarios para dificultar el rastreo del dinero.

La operación contra esta organización se llevó a cabo el pasado 8 de julio en Bogotá, Soacha, Ibagué, Filandia y Bucaramanga, donde fueron capturadas 16 personas. Durante los allanamientos también fueron incautados 22 teléfonos celulares, 35 tarjetas bancarias, cuatro computadores portátiles, seis memorias USB, cinco tarjetas SIM, siete millones de pesos en efectivo y diversa documentación financiera que ahora hace parte del material probatorio.

Las autoridades sostienen que la estructura era liderada por un hombre conocido con el alias de ‘Ralf’, quien, según la investigación, coordinaba las acciones desde Bogotá y daba instrucciones a los demás integrantes distribuidos en distintas ciudades del país. La red habría operado mediante una estrategia organizada para mover rápidamente el dinero obtenido de las estafas y evitar que fuera recuperado por las víctimas.

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Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía informó que ninguno de los capturados aceptó los cargos imputados. No obstante, un juez decidió imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial que busca establecer la responsabilidad individual de cada uno de los presuntos integrantes de la organización, incluido el futbolista Mateo Ramírez.

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