Una investigación de varios meses adelantada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Fiscalía General de la Nación permitió desarticular a ‘Los Cyber’, una organización señalada de cometer millonarias estafas mediante llamadas telefónicas en las que sus integrantes se hacían pasar por funcionarios de entidades bancarias para engañar a empresarios y adultos mayores.

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Según conoció El Tiempo, la estructura delincuencial operaba desde Pereira y habría afectado al menos a 94 personas en más de 10 departamentos del país, obteniendo ganancias que superarían los 1.600 millones de pesos.

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Durante la investigación, las autoridades interceptaron comunicaciones que permitieron conocer con detalle el método utilizado por los delincuentes para apropiarse del dinero de las víctimas.

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De acuerdo con los audios obtenidos por medio mencionado, los integrantes de la organización seguían un guion cuidadosamente preparado para hacer creer a las víctimas que hablaban con asesores de sus bancos.

En una de las grabaciones, una mujer alerta a un supuesto cliente sobre movimientos irregulares en su cuenta y menciona compras y retiros que, presuntamente, se estaban realizando desde otras ciudades.

Luego de generar preocupación, los estafadores convencían a las personas de realizar un supuesto bloqueo preventivo de la aplicación bancaria y les enviaban un enlace a través de WhatsApp para continuar el procedimiento. Con ese mecanismo obtenían información confidencial, como claves y datos de acceso, bajo el argumento de proteger las cuentas de un presunto fraude.

Incluso, según la investigación, los delincuentes les informaban a las víctimas que debían asistir posteriormente a una oficina bancaria para culminar el proceso, con el fin de mantener la apariencia de legalidad mientras vaciaban las cuentas.

Una vez obtenían el control de las cuentas, otros integrantes de la organización realizaban múltiples retiros en cajeros automáticos y sucursales bancarias ubicadas en Bogotá, principalmente en las localidades de Suba, Kennedy y el municipio de Soacha.

Las autoridades establecieron que algunos de estos retiros superaban los 30 millones de pesos, mientras que una de las víctimas denunció la pérdida de 304 millones de pesos. Varios de los implicados quedaron registrados por cámaras de seguridad mientras retiraban el dinero.

Como resultado de allanamientos realizados en Pereira y Bogotá, las autoridades capturaron a 16 presuntos integrantes de la organización, entre ellos Ralf Sebastián Nieva Vásquez, alias ‘Ralf’, señalado como cabecilla del grupo, y John Edwin Acosta, identificado como coordinador de la estructura.

Entre los detenidos también figura Mateo Ramírez Flórez, un futbolista que tuvo paso por el fútbol profesional colombiano. Los demás capturados fueron identificados como Karen Sofía Posada, Ángel Camilo Salamanca Daza, Andrea Castaño Ferro, Alexandra Posada Ferro, Manuel Clavijo Gutiérrez, Yasmin Eliana Naranjo, Juan Andrés León, Kevin Andrés Menjura, Carlos Fuentes Parra, Jaime Andrés Bedoya, Víctor Monroy García, Hernán Darío Pico, Margedys Vides Pineda y Esneda Muñoz Núñez.

Durante los procedimientos judiciales, las autoridades incautaron 7 millones de pesos en efectivo, 35 tarjetas bancarias, 22 teléfonos celulares, cinco tarjetas SIM, cuatro computadores portátiles y seis memorias USB, elementos que ahora hacen parte del material probatorio.

A los capturados les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, hurto por medios informáticos y semejantes, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales, todos con circunstancias de agravación punitiva.

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Una fuente cercana al proceso le indicó a El Tiempo que los investigadores también buscan establecer cómo la organización obtenía información tan precisa sobre las víctimas.

“Generalmente perfilaban a sus víctimas y ya sabían cuánto dinero movían en sus cuentas, sus ocupaciones e incluso los cajeros que frecuentaban. Por eso, se está verificando si tenían personas al interior que les vendían los datos”, aseguró la fuente al diario.

Las autoridades no descartan nuevas capturas mientras avanza la investigación para establecer si existieron colaboradores dentro de entidades financieras o terceros que facilitaron el acceso a la información utilizada para ejecutar las estafas.

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