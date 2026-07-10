Una nueva modalidad de estafa que involucra cuentas de Nequi comenzó a generar preocupación entre los usuarios de plataformas financieras digitales. El caso fue explicado por Eduardo Rivera Rincón, creador de contenido especializado en educación financiera, quien publicó un video en redes sociales detallando cómo los delincuentes logran que las propias víctimas les entreguen el dinero sin sospechar que están siendo engañadas.

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Según explicó el experto, el fraude comienza cuando los estafadores consiguen información personal de una persona y, presuntamente, la utilizan para solicitar un crédito a su nombre. Una vez el préstamo es aprobado, el dinero es consignado directamente en la cuenta de Nequi de la víctima, lo que hace creer que se trata de un depósito inesperado.

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Poco después, los delincuentes se comunican por teléfono con la persona y aseguran que el dinero fue enviado por equivocación. Para convencerla de devolver los recursos, suelen inventar historias relacionadas con emergencias familiares o situaciones de salud. “Oye, qué pena, te acabo de enviar un dinero que era para un familiar que está enfermo“, es una de las frases que, según Rivera, utilizan durante la llamada.

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El creador de contenido advirtió que, en realidad, ese dinero no corresponde a un error de transferencia. “Ese dinero no lo enviaron por error. Ese dinero es un crédito que sacaron a tu nombre”, explicó, al señalar que los delincuentes ya habrían adquirido una obligación financiera utilizando los datos personales de la víctima.

La estafa se concreta cuando la persona, creyendo que está ayudando a corregir un error, transfiere el dinero a quien la llamó. De esa manera, los responsables del fraude se quedan con los recursos, mientras que el crédito continúa registrado a nombre de la víctima, quien termina asumiendo una deuda que nunca solicitó.

Ante este tipo de engaños, el experto recomendó desconfiar de llamadas en las que pidan devolver dinero recibido de forma inesperada y verificar directamente con la entidad financiera el origen de cualquier consignación antes de realizar una transferencia.

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¿Qué hago si recibo plata que no esperaba a Nequi?

Nequi explicó que, si un usuario hace una transferencia por error, puede comunicarse a la línea +57 300 600 01 00 o utilizar el chat de “Ayuda” disponible en la aplicación, adjuntando los soportes del envío. La entidad indicó que su equipo de servicio se pondrá en contacto con la persona que recibió el dinero para informarle sobre la situación e intentar facilitar la devolución de los recursos.

No obstante, la plataforma aclaró que no puede garantizar la devolución del dinero, ya que esta depende de la buena voluntad de quien lo recibió. Además, recordó que, por normas de protección de datos, actúa únicamente como intermediario y no puede revelar la identidad de las partes. En caso de recibir una transferencia inesperada, Nequi recomienda no gastar esos recursos, pues así se facilita que el verdadero remitente pueda recuperarlos si se trató de un envío equivocado.

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