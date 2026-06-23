La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó la campaña “No entregues la llave de tu identidad” ante el aumento de casos de suplantación de identidad en Colombia, especialmente en el sector de telecomunicaciones.

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Desde 2020 se han registrado 40.316 denuncias relacionadas con este delito y, entre 2022 y mayo de 2026, se radicaron 13.983 reclamaciones en SIC Facilita, de las cuales el 81 % correspondieron a servicios de telecomunicaciones.

La entidad también reportó un crecimiento en las denuncias por fraudes asociados a contratación, facturación y suscripción de servicios: pasaron de 1.158 casos en 2022 a 1.822 en 2025, acumulando 4.718 reportes entre 2022 y 2026.

Según la SIC, esta práctica consiste en el uso indebido de datos personales para adquirir productos o servicios a nombre de terceros, generando cobros injustificados, reportes negativos y afectaciones económicas y reputacionales.

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La campaña busca orientar a los ciudadanos para reconocer señales de fraude, prevenir riesgos y conocer las rutas de atención.

Entre las recomendaciones están no compartir códigos de verificación, desconfiar de mensajes urgentes, evitar enlaces sospechosos, revisar el historial crediticio y denunciar de inmediato irregularidades.

Desde 2023, la SIC también ha impuesto multas por más de $2.390 millones a operadores por fallas en verificación de identidad.

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