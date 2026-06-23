La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó la campaña “No entregues la llave de tu identidad” ante el aumento de casos de suplantación de identidad en Colombia, especialmente en el sector de telecomunicaciones.
Desde 2020 se han registrado 40.316 denuncias relacionadas con este delito y, entre 2022 y mayo de 2026, se radicaron 13.983 reclamaciones en SIC Facilita, de las cuales el 81 % correspondieron a servicios de telecomunicaciones.
La entidad también reportó un crecimiento en las denuncias por fraudes asociados a contratación, facturación y suscripción de servicios: pasaron de 1.158 casos en 2022 a 1.822 en 2025, acumulando 4.718 reportes entre 2022 y 2026.
Según la SIC, esta práctica consiste en el uso indebido de datos personales para adquirir productos o servicios a nombre de terceros, generando cobros injustificados, reportes negativos y afectaciones económicas y reputacionales.
La campaña busca orientar a los ciudadanos para reconocer señales de fraude, prevenir riesgos y conocer las rutas de atención.
Entre las recomendaciones están no compartir códigos de verificación, desconfiar de mensajes urgentes, evitar enlaces sospechosos, revisar el historial crediticio y denunciar de inmediato irregularidades.
Desde 2023, la SIC también ha impuesto multas por más de $2.390 millones a operadores por fallas en verificación de identidad.
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