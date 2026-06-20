Una publicación en redes sociales terminó abriendo una conversación inesperada sobre moda y precios. Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro, apareció en un video de la creadora de contenido Aleja Villeta y, más allá del contenido de la grabación, fueron sus zapatos los que captaron la atención de numerosos usuarios.

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En los comentarios, varias personas comenzaron a preguntar por el modelo que lucía la joven y cuánto costaba. Con el paso de las horas, internautas identificaron que se trataba de unas zapatillas de la marca italiana Golden Goose, reconocida por sus diseños de estilo urbano y apariencia desgastada.

Según la información compartida por usuarios en redes, el modelo corresponde a las ‘Super-Star blancas de piel’, una referencia que tiene un precio cercano a los 685 dólares.

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Cuánto valen los zapatos de la hija del presidente Petro

Al hacer la conversión a moneda colombiana, el valor ronda los 2.5 millones de pesos, aunque la cifra puede variar dependiendo de la tasa de cambio vigente y del lugar donde se adquiera el producto.

La conversación alrededor del calzado rápidamente se trasladó a distintas plataformas, donde algunos usuarios destacaron el diseño de los tenis, mientras otros se sorprendieron por el costo de una de las referencias más conocidas de Golden Goose.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.