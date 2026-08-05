Por: El Espectador

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El Ministerio de Educación sorprendió al sector privado educativo tras publicar, con dos meses de anticipación, la resolución que determina el límite para el incremento de las matrículas de colegios privados en el año 2027, una medida que quedó firmada antes de finalizar el mandato de Gustavo Petro. De acuerdo con El Espectador, la cartera argumenta que el adelantamiento busca dar mayor margen tanto a las instituciones como a las secretarías de Educación para organizar y preparar el siguiente periodo escolar. Sin embargo, este cambio de calendario desencadenó un debate con los colegios privados, pues consideran que la decisión los obliga a confeccionar sus presupuestos antes de conocer con precisión varios factores que pueden afectar sus finanzas.

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Martha Yaneth Castillo, vocera de la Mesa Nacional de Educación Privada, expresó su sorpresa frente a la premura con la que el gobierno dejó lista la resolución este año. Para ella, ese afán podría perjudicar la planeación de los colegios al no tener en cuenta la volatilidad de ciertos indicadores económicos que impactan directamente en la sostenibilidad de las instituciones educativas. Según la información citada por El Espectador, uno de los puntos clave del debate es la referencia obligatoria al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio para calcular el aumento, un dato que puede desfasar la planeación, pues las instituciones deben anticipar su presupuesto para el año siguiente cuando aún desconocen variables determinantes como el ajuste al salario mínimo, los posibles incrementos en los contratos de alimentación y vigilancia, o el comportamiento de la inflación en el segundo semestre.

Óscar Sánchez, quien representa a los colegios privados de la localidad de Kennedy, explicó que esta medida puede afectar seriamente la capacidad de proyección financiera de las instituciones. En sus declaraciones, Sánchez advirtió que organizar los presupuestos tomando como base cifras incompletas o prematuras puede provocar déficits económicos, ya que los colegios terminan haciendo sus estimaciones sin contar con un panorama suficientemente claro de cómo va a cerrar la economía ese año. De esta manera, incluso con la resolución publicada por anticipado, la incertidumbre sobre variables económicas futuras podría complicar la preparación y ejecución de los presupuestos en los colegios privados del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Ministerio de Educación decidió adelantar la resolución para el aumento de matrículas de colegios privados en 2027?

De acuerdo con El Espectador, el Ministerio de Educación argumentó que la anticipación busca brindar más tiempo a las instituciones educativas y a las secretarías de Educación para organizar y estructurar el próximo año escolar. La intención es facilitar la planeación administrativa y operativa para colegios y autoridades, aunque la medida no ha estado exenta de críticas por parte del sector privado.

¿Cómo afecta el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio en la planeación financiera de los colegios privados?

El uso del IPC de junio como referencia obliga a los colegios privados a proyectar sus presupuestos con información parcial sobre la evolución de la economía. Según representantes del sector citados en El Espectador, esto genera incertidumbre ya que factores importantes, como el incremento del salario mínimo o el comportamiento de la inflación en el segundo semestre, no pueden ser contemplados oportunamente, lo que puede resultar en estimaciones financieras imprecisas o déficits presupuestales.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.