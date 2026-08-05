Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado, aseguró que Colombia enfrenta un déficit fiscal de 7,8 % del PIB y anticipó un fuerte recorte del gasto público de al menos 20 billones de pesos.

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Gómez sostuvo que la situación obliga a tomar una decisión que, según sus palabras, no tiene alternativa. “No tenemos opción, vamos a hacer un recorte no una reasignación, un recorte de gasto”, afirmó el funcionario designado, quien calificó la medida como la más significativa de la historia republicana de Colombia.

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Cabe mencionar que Gómez ya había advertido sobre la situación fiscal en una entrevista con Noticias Caracol. En ese momento calificó el déficit como “la bomba de tiempo más grande que hereda el Gobierno entrante” y cuestionó las cifras presentadas por la administración saliente.

El ministro designado explicó que entre enero y abril de este año el Gobierno tuvo un gasto promedio mensual de $40 billones, mientras que los ingresos estuvieron muy por debajo de esa cifra, con cerca de $28 billones.

Para Gómez, esa diferencia representa una de las principales causas del desequilibrio que atraviesa la economía colombiana. El funcionario también manifestó dudas sobre las cifras fiscales entregadas por el Gobierno saliente y señaló que “no parecen ser las cifras reales”.

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