Por: EL PILON SA

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El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que durante su mandato incrementará a 400.000 pesos mensuales el subsidio entregado a los beneficiarios del programa Colombia Mayor, una iniciativa que busca apoyar a millones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad en todo el país. Sin embargo, De La Espriella advirtió que este aumento solo será posible cuando se resuelva la crítica situación financiera en la que, según él, encontró el programa. Así lo comunicó en declaraciones públicas, donde enfatizó la urgencia de tomar medidas para garantizar los desembolsos previstos para los últimos meses del año.

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De La Espriella responsabilizó al gobierno saliente por el déficit presupuestal que enfrenta Colombia Mayor y manifestó que recibe el programa "absolutamente desfinanciado". En sus palabras, "el gobierno irresponsable y ladrón se gastó la plata de nuestros viejitos en el primer semestre del año, en plena campaña electoral. Los recursos que debían alcanzar para todo el año, se agotaron en julio". Según explicó el presidente electo, el faltante presupuestal asciende a 3,2 billones de pesos, un monto necesario para cubrir los pagos entre agosto y diciembre y cumplir con más de tres millones de adultos mayores inscritos en el programa.

Pese a este panorama, De La Espriella aseguró que su administración responderá por los giros y pidió un margen de tiempo para "poner la casa en orden", señalando que eliminará gastos innecesarios y destinará esos recursos a quienes más los necesitan. Para afrontar el déficit, encomendó la búsqueda de soluciones a Sandra Suárez, directora del Departamento de Prosperidad Social, y a Miguel Gómez, ministro de Hacienda. El presidente electo subrayó el compromiso de su gobierno de administrar cada peso "con responsabilidad", y reiteró que elevar el subsidio a 400.000 pesos mensuales sigue siendo una de sus prioridades una vez superada la contingencia financiera.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, el programa mantuvo un esquema de subsidios diferenciados, entregando 80.000 pesos mensuales a beneficiarios menores de 80 años y entre 225.000 y 230.000 pesos para quienes superaban esa edad. A pesar de ser un respaldo esencial, los adultos mayores continúan enfrentando dificultades al cobrar el subsidio, pues en varias ciudades han denunciado filas largas, esperas extensas y falta de condiciones dignas, como se presentó en Valledupar con desmayos por las altas temperaturas durante la jornada de pagos.

¿Qué cambios propone Abelardo De La Espriella para el subsidio de Colombia Mayor?

Abelardo De La Espriella propone incrementar el subsidio mensual para los beneficiarios del programa Colombia Mayor hasta 400.000 pesos. Sin embargo, aclaró que dicho aumento solo se formalizará tras solucionar el déficit presupuestal actual, que según sus declaraciones, recibió de la administración anterior.

¿Qué dificultades enfrenta el cobro del subsidio de Colombia Mayor en Colombia?

El cobro del subsidio de Colombia Mayor enfrenta problemas logísticos y de atención. Beneficiarios han reportado largas filas, demoras y la falta de espacios adecuados para protegerse de condiciones climáticas adversas. Estos problemas quedaron en evidencia durante el ciclo 6 de pagos en ciudades como Valledupar, donde algunos adultos mayores sufrieron desmayos por el calor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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