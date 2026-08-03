Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Este 3 de agosto, el país conoció nuevas capturas relacionadas con presuntos hechos de corrupción en la asignación de millonarios recursos públicos. De acuerdo con información revelada por la Fiscalía General de la Nación, 13 personas fueron detenidas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en varias ciudades, entre ellas Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio. Estas detenciones están asociadas, según la entidad, a su supuesta participación en una red que habría direccionado contratos del Sistema General de Regalías por aproximadamente 3 billones de pesos colombianos, afectando a 19 departamentos.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los capturados figuran el alcalde de María La Baja, en Bolívar, el exalcalde de La Paz, en Cesar, un contratista y varios exdirectivos y funcionarios del Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’. La Fiscalía anunció que en las próximas horas los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías para avanzar las audiencias preliminares y continuar el proceso judicial en su contra, siguiendo el procedimiento habitual en casos de este tipo.

Si bien la Fiscalía no ha confirmado un vínculo directo, lo ocurrido guarda similitudes con el denominado caso de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), otro escándalo que expuso irregularidades en el manejo de dineros públicos provenientes del Sistema General de Regalías. Según se reportó, en el caso de Aremca nueve personas fueron señaladas de participar en una red de corrupción que habría comprometido recursos por cerca de 496.000 millones de pesos.

Los procesados por Aremca incluyen al exrepresentante legal Gustavo Bolaño Pastrana, representantes legales como Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero, y coordinadores y colaboradores señalados por la Fiscalía. La investigación determinó que, entre 2020 y 2026, la asociación suscribió 101 contratos con gobernaciones y alcaldías para obras civiles y proyectos agrícolas, ambientales y tecnológicos, así como de seguridad alimentaria. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, los recursos habrían sido desviados a través de subcontrataciones con empresas creadas exclusivamente para estos fines o mediante personas vinculadas a la organización, evadiendo las normas de contratación pública.

Por estos hechos, las personas involucradas enfrentan cargos por delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué están siendo investigados los funcionarios capturados por contratos de regalías?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los funcionarios capturados estarían vinculados a una red que habría manipulado la asignación de contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, desviando alrededor de 3 billones de pesos en 19 departamentos a través de prácticas irregulares en la contratación pública.

¿Cuáles son los delitos imputados a los involucrados en los casos de corrupción con regalías?

Según la información oficial, a los detenidos se les imputan delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado. Estos cargos buscan sancionar distintas modalidades de corrupción en el uso de recursos públicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.