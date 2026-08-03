Por: Noticiero 90 minutos

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El próximo festivo que celebrarán los colombianos será el viernes 7 de agosto de 2026, una fecha que se destaca en el calendario nacional porque conmemora la Batalla de Boyacá, un acontecimiento clave en el proceso de independencia del país. A diferencia de otros festivos que suelen trasladarse al lunes según lo contempla la llamada Ley Emiliani, este día es de carácter fijo debido a su relevancia histórica y simbólica para la nación, como recuerda el medio 90 Minutos.

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El 7 de agosto, de acuerdo con la información, suele representar para muchos trabajadores y estudiantes la posibilidad de disfrutar de un fin de semana de tres días, ya que este año cae en viernes. Esta circunstancia fomenta el aumento en los desplazamientos por carretera, la ocupación hotelera y la actividad turística, un fenómeno recurrente en la dinámica social y económica de Colombia cuando coinciden días festivos.

La Batalla de Boyacá, celebrada cada año en esta fecha, tuvo lugar en 1819 y fue determinante para consolidar el triunfo del Ejército Libertador, según lo subraya el artículo. Se trata de un episodio que marcó el destino de Colombia, sellando su independencia y el inicio de su vida republicana. Por tal motivo, el 7 de agosto se conservó como un festivo fijo, distinto a otros que son regulados por disposiciones legales para optimizar los descansos laborales.

Adicionalmente, en 2026 el 7 de agosto contará con un elemento adicional que lo convierte en una jornada aún más especial: la ceremonia de posesión presidencial. Abelardo de la Espriella asumirá su mandato oficial como presidente de la República para el periodo 2026-2030. Es importante destacar que esta ceremonia se efectuará en la ciudad de Cali, luego de que el Congreso aprobara el cambio de sede, de acuerdo con lo señalado por 90 Minutos.

De esta manera, la coincidencia entre los actos conmemorativos de la Batalla de Boyacá y el relevo presidencial reúne acontecimientos históricos, protocolares y políticos, consolidando esta fecha como uno de los instantes más emblemáticos del año para los colombianos.

¿Por qué el 7 de agosto es un festivo fijo en Colombia y no se traslada a lunes?

El 7 de agosto se mantiene como festivo fijo en Colombia porque conmemora la Batalla de Boyacá, un acontecimiento fundamental para la independencia nacional. Esta fecha, por su carácter patriótico, no entra en los días que pueden trasladarse al lunes según la Ley Emiliani, que regula otros feriados para favorecer descansos extendidos.

¿Cuál es el significado de la Batalla de Boyacá en la historia de Colombia?

La Batalla de Boyacá, librada en 1819, representa el punto de quiebre que permitió la independencia de Colombia del dominio español. Fue la victoria definitiva del Ejército Libertador y se considera el nacimiento de la república, motivo por el cual su celebración es central en la memoria y los actos cívicos del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.