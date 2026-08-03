Por: Noticiero 90 minutos

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Este martes 4 de agosto, la Empresa de Servicios Públicos de Cali (Emcali) comunicó a través de sus canales oficiales que, como parte de labores de mantenimiento, la gerencia de acueducto llevará a cabo la reposición de válvulas en la red de distribución de agua potable de la ciudad. De acuerdo con esta información, la intervención implicará la suspensión del suministro de agua durante 12 horas en sectores específicos de la comuna 17: los barrios La Hacienda y Prados del Limonar, exactamente en el rango comprendido desde la calle 13 hasta la calle 25, entre la carrera 66 y la carrera 70. El corte iniciará a las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las 8:00 p.m.

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Para mitigar el impacto en la vida cotidiana de los habitantes afectados, Emcali informó que ha dispuesto el servicio de carrotanque en la zona. Según la empresa, este recurso garantiza a los residentes el abastecimiento mínimo de agua potable durante el horario de suspensión, lo que resulta fundamental para mantener las actividades básicas y la higiene en los hogares de los barrios impactados.

Adicional a las labores en el sistema de acueducto, Emcali también anunció trabajos en la red de energía, de acuerdo con la información publicada en sus comunicados oficiales. Específicamente, se realizará mantenimiento en el Circuito Alto Menga, lo cual ocasionará una interrupción del servicio eléctrico entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. La zona afectada corresponde a la Avenida 2 AN, entre la calle 45 N y la calle 51 N, en el barrio Vipasa, perteneciente a la comuna 2 de la ciudad.

La empresa subrayó mediante sus redes sociales, citando textualmente: "Se dispondrá de carrotanque en la zona afectada para abastecimiento de agua", enfatizando así su esfuerzo para reducir las incomodidades asociadas a este tipo de intervenciones técnicas. Emcali agradeció públicamente la comprensión y colaboración de la comunidad ante estos trabajos, que resultan indispensables para garantizar la correcta operación y modernización de los servicios de acueducto y energía en los distintos barrios de Cali.

Ambas medidas fueron comunicadas oficialmente por Emcali, mediante sus canales institucionales y publicaciones en redes sociales, y hacen parte de labores periódicas de mejora de la infraestructura urbana de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Cali estarán sin agua el 4 de agosto por trabajos de Emcali?

Según la información oficial de Emcali, el corte de agua afectará a los barrios La Hacienda y Prados del Limonar de la comuna 17. La restricción irá desde la calle 13 hasta la calle 25, y entre la carrera 66 y la carrera 70, en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. el martes 4 de agosto.

¿Qué significa la reposición de válvulas en la red de acueducto y por qué es importante?

La reposición de válvulas en la red de acueducto, según Emcali, corresponde a la sustitución de piezas clave que regulan el flujo de agua en el sistema de distribución. Este procedimiento es fundamental para garantizar la confiabilidad y eficiencia del servicio, ya que ayuda a prevenir fugas, mejorar la presión y asegurar el suministro continuo a los usuarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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