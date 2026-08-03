Los chats encontrados en los teléfonos de varios de los procesados se convirtieron en una de las principales pruebas expuestas por la Fiscalía General de la Nación durante las audiencias preliminares por el feminicidio de María Camila Potosí. Para la entidad investigadora, esas conversaciones permiten reconstruir la presunta planeación del asesinato de la joven de 21 años, quien tenía ocho meses de embarazo de su hija Alahia cuando fue asesinada el pasado 16 de julio en Cali.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: ¿A qué penas se enfrentan los capturados por el crimen de María Camila Potosí y su bebé?)

Con ese material probatorio y otros elementos recopilados durante la investigación, un juez de control de garantías envió a prisión a Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Todos fueron vinculados al proceso por su presunta participación en la planeación y ejecución del crimen.

Durante la diligencia judicial, el ente acusador sostuvo que las conversaciones muestran que el supuesto plan comenzó varias semanas antes del homicidio y fue tomando forma a medida que avanzaban los contactos entre algunos de los hoy procesados. Según lo expuesto por la Fiscalía, en los mensajes quedaron registradas búsquedas relacionadas con armas, la forma de retener a la víctima y hasta conversaciones sobre el dinero que sería entregado por el asesinato.

Lee También

Uno de los primeros intercambios conocidos ocurrió el 24 de junio de 2026. De acuerdo con la investigación, Yulieth Angulo le preguntó a Kevin Alexis López Orozco: “¿Cuánto le cobra por enseñarle a manejar un arma?”. Días después, la conversación tomó un rumbo aún más preocupante cuando, según la entidad, la mujer consultó si conocía a alguien que hiciera “cositas malas”, pues necesitaba retener durante un día a otra mujer.

La respuesta fue afirmativa y, posteriormente, la procesada explicó que quería darle un susto porque, según escribió en el chat citado por los investigadores, responsabilizaba a la víctima por la pérdida de un embarazo anterior. Para la Fiscalía General de la Nación, esos mensajes constituyen uno de los primeros indicios de la presunta planeación del caso.

¿Qué dicen los chats revelados por la Fiscalía?

En lugar de limitarse a esos primeros contactos, las conversaciones también muestran, según la investigación, cómo los implicados discutían aspectos logísticos del crimen.

Por ejemplo, la entidad expuso que uno de los procesados explicó que necesitaban una fotografía de María Camila Potosí y conocer con precisión su ubicación antes de ejecutar el plan. Al mismo tiempo, los mensajes hacían referencia al valor económico que tendría el homicidio.

(Lea también: Exponen los rostros de los señalados en el crimen de María Camila Potosí en Cali: están bajo lupa)

De acuerdo con lo presentado durante la audiencia, Yulieth Angulo buscó negociar el monto exigido y respondió que “de un millón no pasa”, pues pretendía reunir ese dinero vendiendo su motocicleta. Más adelante, otro de los chats mencionó que “el contrato criminal es por cuatro millones”, mientras la mujer aseguró que ya contaba con parte de esos recursos.

Los investigadores también señalaron que en las conversaciones aparecieron referencias sobre el sitio donde sería abandonado el cuerpo. Uno de los mensajes mencionó una invasión ubicada en Santa Helena, comuna que coincide con el lugar donde posteriormente fue encontrado el cadáver de la joven.

Otro de los apartes expuestos por la Fiscalía indica que la procesada preguntó por una sustancia con la que pudiera dormir a la víctima durante varias horas antes del ataque, conversación que hace parte del conjunto de pruebas presentado ante el juez.

La frase que más impactó durante la audiencia a los responsables

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando la Fiscalía General de la Nación dio a conocer los chats entre Yulieth Angulo y una persona identificada como “SH”, quien, según la investigación, correspondería a Nitzon Stiven Mondragón Cuero.

En esas conversaciones se habló de la forma en que sería atacada María Camila Potosí. En determinado momento, la mujer escribió que “con un golpe ella no se duerme”. La respuesta fue la frase que se convirtió en una de las más impactantes de toda la audiencia: “Eso de un solo golpe no se muere, eso solo se ve en las películas”.

Para el ente investigador, ese intercambio tendría relación con la manera en que, presuntamente, se produjo el homicidio. Incluso, la entidad indicó que, después de ese mensaje, la mujer reaccionó con emoticones y expresiones de risa.

Las conversaciones también incluyeron instrucciones sobre cómo ocultar el cuerpo. Según la exposición hecha por la Fiscalía, uno de los procesados recomendó comprar sábanas oscuras para envolver el cadáver y evitar que la sangre fuera visible. Ese detalle, sostuvo la entidad, coincide con la inspección técnica en la que el cuerpo fue encontrado cubierto con varias cobijas sujetas mediante un cable de parabólica.

ADN y restos que siguen bajo análisis del caso de María Camila Potosí

Además de los chats, la investigación cuenta con otros elementos probatorios. Durante los allanamientos al inmueble donde, según la Fiscalía, ocurrió el crimen, investigadores del CTI encontraron rastros biológicos que fueron sometidos a pruebas de ADN.

La entidad aseguró que esos análisis permitieron vincular evidencia con Yulieth Angulo. Hallazgos similares también aparecieron en el vehículo que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizado para movilizar el cuerpo de María Camila Potosí.

Otro de los puntos abordados durante las audiencias tiene que ver con el paradero de la bebé Alahia. Después de la captura de los cinco procesados, las autoridades ubicaron en una zona boscosa de Cali restos que podrían corresponder a la menor, hallazgo que fue posible, según el expediente, por información suministrada por Edwin García Zuluaga.

Esos restos permanecen bajo estudio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que deberá establecer su identidad mediante pruebas científicas.

Mientras ese proceso avanza y continúa la recolección de pruebas, los cinco procesados seguirán privados de la libertad por orden de un juez de control de garantías, mientras la justicia determina su responsabilidad dentro del caso.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)