Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cali luego de que un adolescente de 13 años muriera tras ser impactado por una bala perdida durante un ataque sicarial ocurrido en el oriente de la ciudad. En el mismo atentado también perdió la vida un joven de 23 años, mientras las autoridades avanzan en la investigación para identificar al responsable.

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El crimen ocurrió en la carrera 28B4 con calle 72 Sur, en el barrio Comuneros II. De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, un hombre armado que se movilizaba en motocicleta llegó hasta el lugar y abrió fuego contra un objetivo específico antes de escapar.

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Como consecuencia del ataque murió Mauricio Canencio Arce, de 23 años, quien recibió tres impactos de arma de fuego en el tórax, el brazo izquierdo y una de sus piernas.

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En medio de la balacera, un estudiante de 13 años, que se encontraba en el sector, fue alcanzado por uno de los proyectiles. Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.

El adolescente cursaba séptimo grado en la Escuela Normal Superior Santiago de Cali, institución que expresó su pesar por lo sucedido mediante un comunicado firmado por su rector, Carlos Emilio Parra Delgado.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias y toda nuestra solidaridad a sus familiares y seres queridos en este difícil momento. Invitamos a toda la Comunidad Normalista a acompañar a su familia en las honras fúnebres, como muestra de nuestro cariño, respeto y solidaridad. Siempre permanecerás en nuestra memoria y en nuestros corazones”, señaló el directivo.

La muerte del estudiante causó conmoción entre compañeros, docentes y habitantes del sector, quienes rechazaron que un menor terminara siendo víctima de la violencia que afecta a la ciudad.

La Personería Distrital de Cali también rechazó el doble homicidio y solicitó a las autoridades judiciales avanzar con rapidez en el esclarecimiento del caso.

El personero Gerardo Mendoza Castrillón manifestó, a través de sus redes sociales, su solidaridad con la familia del menor y con la comunidad educativa.

“Desde la Personería Distrital de Cali lamentamos profundamente el fallecimiento de un menor de 13 años, estudiante de séptimo grado de la Escuela Normal Superior Santiago de Cali, quien perdió la vida tras ser impactado por una bala perdida durante un atentado ocurrido en el barrio Comuneros II. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, compañeros, docentes y toda la comunidad educativa”, indicó.

Asimismo, hizo un llamado para que el caso no quede en la impunidad.

“Como Ministerio Público, solicitamos a las autoridades adelantar con celeridad las investigaciones para esclarecer este doble homicidio, e identificar y judicializar al responsable”, agregó.

El caso ocurre en medio de un panorama que sigue preocupando a las autoridades locales. Aunque Cali registra reducciones en varios delitos contra el patrimonio, los homicidios continúan en aumento.

Según el más reciente informe del Observatorio de Seguridad de Cali, elaborado en conjunto con la Policía Nacional, entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron 457 homicidios, es decir, 31 casos más que en el mismo periodo de 2025.

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Solo en mayo fueron reportadas 103 muertes violentas, ocho más que durante ese mes del año anterior. En contraste, el informe muestra disminuciones en otras modalidades delictivas. El hurto a personas cayó un 2 %, el hurto a residencias disminuyó un 9 %, el robo de vehículos bajó un 4 % y el hurto a establecimientos comerciales presentó la reducción más significativa, con una caída del 70 % frente al mismo periodo del año anterior.

Ante el incremento de los homicidios, las autoridades anunciaron que reforzarán los operativos contra las estructuras criminales y concentrarán las intervenciones de seguridad en las comunas con mayores índices de violencia.

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