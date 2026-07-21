Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La noche del domingo 19 de julio, hacia las 8:30 p.m., se registró un violento ataque sicarial en el sector conocido como ‘El Planchón’, en el barrio Las Brisas de la comuna 11 de Ibagué. De acuerdo con testigos, hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en vía pública y huyeron del lugar tras cometer el ataque.

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Como resultado del hecho, seis personas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Federico Lleras Acosta, bajo custodia de la Policía Nacional, donde recibieron atención médica inmediata. Entre los lesionados se encuentra una mujer de 38 años con heridas en el rostro y un niño de seis años con impacto de bala en el pecho. Ambos pacientes se encuentran estables y fueron remitidos a cirugía plástica para procesos reconstructivos.

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Asimismo, un hombre de 36 años permanece bajo observación tras recibir impactos en el tórax, la mano derecha y una pierna. El caso más delicado corresponde a un joven de 29 años, quien ingresó con múltiples heridas por arma de fuego, requirió cirugía de alta complejidad y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado.

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El hospital confirmó además el fallecimiento de dos hombres, de 25 y 50 años, quienes llegaron sin signos vitales al servicio de urgencias. Una de las víctimas fue identificada como Yhon Fredy Vega Reyes.

Tras el ataque, la Policía Metropolitana reforzó la seguridad en el centro asistencial, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos. La gerente del hospital, Martha Johanna Palacios Uribe, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

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