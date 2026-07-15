Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche del martes 14 de julio en el barrio La Luz, en el suroriente de Barranquilla, donde un ataque armado contra una vivienda dejó cuatro personas heridas, entre ellas dos menores de edad. Las autoridades investigan si el atentado iba dirigido contra un presunto integrante de una estructura criminal.

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De acuerdo con la información conocida por El Tiempo, el ataque ocurrió hacia las 6:45 p. m. en la calle 10 con carrera 21. Según el reporte preliminar, dos hombres llegaron caminando hasta el inmueble y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban en el lugar. Posteriormente, huyeron en una motocicleta con rumbo desconocido.

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Como consecuencia del ataque resultó herido Camilo Andrés Cantillo Lugo, de 19 años, quien recibió un impacto de bala. También fue lesionada Yarilsa Lugo Tordecilla, de 50 años, quien sufrió dos heridas por arma de fuego.

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Entre las víctimas también se encuentran Danalys Lugo Tordecilla, de 14 años, quien recibió un disparo cuyo proyectil quedó alojado en la cabeza, y Yireth Gutiérrez Pérez, de 11 años, quien presentó una herida superficial en la región escapular izquierda.

Los cuatro lesionados fueron trasladados inicialmente al centro asistencial Camino La Luz-Chinita. Debido a la gravedad de sus lesiones, Yarilsa Lugo Tordecilla fue remitida posteriormente al Hospital Barranquilla para recibir atención especializada.

La principal hipótesis de las autoridades

Las primeras investigaciones indican que no todas las personas heridas eran el objetivo del atentado.

Según información obtenida por investigadores judiciales y divulgada por EL TIEMPO, el ataque habría estado dirigido contra un hombre identificado como Camilo Lugo, quien preliminarmente sería señalado por las autoridades como presunto integrante de la estructura criminal Los Costeños.

La principal línea investigativa apunta a que los responsables pertenecerían a La Nueva Generación del Freseo, organización delincuencial que mantiene disputas con otros grupos armados por el control de actividades ilícitas en Barranquilla y municipios del área metropolitana.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades recopilan testimonios de testigos, analizan grabaciones de cámaras de seguridad y adelantan otras labores de policía judicial para identificar y capturar a los responsables del ataque.

Violencia continúa golpeando el suroriente de Barranquilla

Este nuevo atentado se suma a la seguidilla de hechos violentos registrados durante el primer semestre y el inicio de la segunda mitad de 2026 en Barranquilla, especialmente en barrios del suroriente de la ciudad.

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Sectores como La Luz, La Chinita, Rebolo y Las Nieves han sido escenario de homicidios, ataques sicariales y enfrentamientos relacionados, según las autoridades, con las disputas entre organizaciones criminales por el control territorial y de economías ilegales.

En los últimos días, el barrio La Luz también fue escenario del asesinato de un adulto mayor y del homicidio de un adolescente de 17 años en ataques perpetrados por hombres armados que se movilizaban en motocicleta.

La reiteración de estos hechos mantiene en alerta a las autoridades y ha incrementado la preocupación entre los habitantes del sector, mientras continúan las acciones para contener la confrontación entre estructuras delincuenciales con presencia en Barranquilla y su área metropolitana.

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