El pasado martes 9 de junio, la violencia sacudió nuevamente el área metropolitana de Barranquilla con el cruento asesinato de Mayra Alejandra Vera Duarte, conocida en el mundo criminal con el alias de ‘La Mona’. La víctima, de 37 años de edad, fue durante mucho tiempo la pareja sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, el temido y máximo cabecilla de la estructura delincuencial ‘Los Costeños’. El ataque se registró en una zona residencial del norte de la ciudad, desatando el pánico entre los habitantes del sector.

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De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el homicidio ocurrió a las 10:30 a. m. en el interior del Conjunto Residencial Horizonte Villa Campestre, ubicado exactamente en la transversal 3B con carrera 22. En ese punto, Vera Duarte caminaba por el parqueadero con la mirada fija en la pantalla de lo que parecía ser su teléfono celular, disponiéndose a abordar una camioneta Toyota Hilux de placas RGT684.

Las cámaras de seguridad del conjunto privado grabaron la crudeza del ataque en cuestión de segundos. En el metraje se observa cómo un sujeto que vestía camiseta blanca y pantalón oscuro apareció corriendo en sentido contrario a la víctima. Sin mediar palabra, el delincuente desenfundó un arma de fuego y le apuntó directamente al rostro. Versiones entregadas por testigos en el lugar y recopiladas por el diario El Heraldo señalan que el criminal habría utilizado un silenciador para perpetrar el hecho sin alertar de inmediato a los vigilantes.

El sicario accionó el gatillo repetidamente, provocando que ‘La Mona’ se desplomara gravemente herida sobre el asfalto. No conforme con los primeros impactos, el agresor le propinó un disparo final cuando ya se encontraba indefensa en el suelo. Posteriormente, el atacante se agachó durante varios segundos para revisar minuciosamente las pertenencias de la mujer, aunque las autoridades aún indagan si logró robarle algún objeto de valor antes de huir a pie del lugar. El dictamen forense confirmó que la víctima falleció de forma instantánea tras recibir siete impactos de bala distribuidos en la espalda y en las regiones frontal, temporal y occipital de su cabeza.

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🔴‼️Este es el momento en que fue asesinda alias ‘La Mona’ en Puerto Colombia, Atlántico. La mujer recibió siete disparos cuando salía de su casa. 👮🏾🔍La Sijin investiga el caso para dar con el responsable. 👉🏾Le dejamos todos los detalles de esta noticia en… pic.twitter.com/BHu0BG0vW8 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 10, 2026

Además de su vínculo sentimental con el jefe de ‘Los Costeños’, Mayra Alejandra Vera Duarte era abogada de profesión y se desempeñaba como asesora jurídica de la empresa de seguridad ‘Blink Security’, una firma que, según las investigaciones de inteligencia policial, presuntamente funcionaba como fachada y estaba al servicio de la mencionada banda criminal. La Fiscalía General de la Nación la había vinculado previamente a expedientes por extorsión, despojo de tierras y apoyo financiero a la organización. En su expediente figuraban cuatro anotaciones judiciales vigentes: concierto para delinquir en 2021, porte ilegal de armas de fuego en 2021, hurto en 2023 y falsedad ideológica en documento público en 2023.

Tras conocerse la noticia del asesinato, el propio alias ‘Castor’ emitió un comunicado desde su sitio de reclusión en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. En el texto, el capo negó que el crimen estuviera ligado a un ajuste de cuentas interno y culpó directamente a presuntos delincuentes locales dedicados al despojo de tierras, identificándolos con los alias de ‘Joel Piraña’ y ‘Rulay’. Según el líder de ‘Los Costeños’, estas personas mueven grandes sumas de dinero ilícito para ordenar homicidios selectivos y actuar bajo la impunidad en los barrios periféricos de la capital del Atlántico.