En Norte de Santander fue capturado el presunto sicario del periodista Cristian Herrera.

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De acuerdo con Caracol Radio, el operativo que dio con la captura tuvo lugar en la terminal de transportes de Cúcuta, en donde el posible responsable de la muerte del comunicador, al parecer, planeaba salir de la ciudad.

Cabe mencionar que cámaras de seguridad lograron capturar el momento en el que el sujeto, a bordo de una motocicleta, atacó a disparos al periodista luego de bajar se un carro para ingresar a una vivienda.

Herrera, desde el 2003, recibía amenazas de muerte por su labor en el ámbito judicial y de orden público.

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El operativo que dio con la captura del presunto responsable fue adelantado por un trabajo conjunto entre GAULA militar y la SIJIN. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer la identidad del hombre.

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