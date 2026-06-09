A un año de haberse perpetrado el grave crimen contra Miguel Uribe en Colombia —ocurrido el pasado 7 de junio de 2025—, una alarmante revelación ha vuelto a encender las alertas sobre la aparente desprotección y los fallos en los esquemas de seguridad que rodearon al afectado durante su posterior hospitalización.

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En una reveladora entrevista concedida a La FM Fin de Semana, Jefrín Garavito, director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, confirmó que un equipo de peritos forenses logró vulnerar por completo los filtros de seguridad de la prestigiosa Clínica Santa Fe de Bogotá, lugar donde Uribe se recuperaba del atentado. El análisis de vulnerabilidad, que había sido solicitado formalmente por la representación legal de las víctimas, dejó en evidencia fallas críticas tanto de la seguridad privada del centro médico como de las autoridades asignadas a su custodia.

De acuerdo con el testimonio de Garavito expuesto en el medio radial, los investigadores de la defensa realizaron un simulacro de infiltración en el centro hospitalario para medir el nivel de riesgo real. Los resultados fueron desconcertantes: los agentes lograron introducir armamento a las instalaciones de la clínica sin levantar sospechas ni activar alarmas en las porterías principales ni en los pasillos de hospitalización.

Sumado a la entrada de armas pesadas, el equipo técnico de la defensa llevó a cabo sobrevuelos con drones en el perímetro inmediato de la clínica, aproximando los dispositivos a las ventanas de la habitación de Miguel Uribe. A pesar del despliegue de la Fuerza Pública y escoltas asignados en los alrededores de la edificación, el uso de las aeronaves no tripuladas pasó completamente desapercibido.

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Esta preocupante radiografía sobre la falta de garantías para preservar la vida de Uribe tras el ataque del 7 de junio de 2025 ya se encuentra en manos de organismos internacionales. Los informes técnicos y los videos de las infiltraciones controladas fueron recopilados y presentados formalmente por el abogado Víctor Mosquera, quien lidera la representación judicial de las víctimas en este proceso.

Con estos nuevos elementos de juicio, la defensa busca demostrar que existió una omisión grave en la protección del ciudadano y que las medidas cautelares fallaron en el momento más crítico de su convalecencia, abriendo un nuevo debate sobre los protocolos de seguridad médica para personajes de alto perfil en el país.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.