Jaramillo habló con Blu Radio para dar detalles inéditos de la investigación por el asesinato del precandidato presidencial del Centro Democrático. El hecho fue hace un año.

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La fiscal resaltó que a los investigadores del crimen les tuvieron que reforzar la seguridad por cuenta de amenazas de muerte contra ellos y sus familiares.

“A los cinco fiscales del grupo hubo necesidad de implementarles esquemas de seguridad porque les llegaron amenazas. Las amenazas iban dirigidas a sus familias y eso ameritó implementar el esquema de seguridad”, agregó en ese medio.

Asimismo, reveló los 6 nombres de las personas imputadas por el magnicidio del entonces senador.

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“La Segunda Marquetalia son los determinadores. Los seis son: Iván Luciano Marín Márquez, José Aldinever Sierra, Gener García Molina, Alberto Cruz Lobo, Jhon Jairo Arias Bedoya y Diógenes Medina Hernández”, señaló en esa emisora.

Dan más detalles del crimen de Miguel Uribe Turbay

El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sigue revelando nuevos detalles sobre la estructura criminal que planeó el atentado ocurrido el pasado 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en Bogotá.

Las investigaciones indican que la organización liderada por Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, había coordinado previamente seguimientos, labores de inteligencia y un primer intento fallido en la localidad de Bosa, donde problemas de coordinación impidieron ejecutar el ataque. Tras ese fracaso, la orden dentro de la banda fue “no volver a fallar”.

Uno de los hallazgos más relevantes fue que el grupo criminal inicialmente había escogido a otro menor de edad, conocido como alias ‘El Churco’, para cometer el crimen.

El joven, de nacionalidad extranjera y vinculado a actividades delincuenciales en Engativá, decidió desistir luego de investigar quién era Miguel Uribe Turbay y comprender el alto riesgo que corría, incluso de ser asesinado por la misma organización. Posteriormente salió de Colombia rumbo a Ecuador.

Tras esa negativa, alias ‘Chipi’, señalado como operador logístico del magnicidio, ordenó reclutar a otro menor. Así fue contactado alias ‘Tianz’, de 14 años, quien finalmente disparó contra el senador.

Según la investigación, la organización utilizó deliberadamente menores de edad aprovechando las reducidas penas del sistema penal juvenil colombiano. Actualmente, siete personas han sido condenadas por el crimen.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.