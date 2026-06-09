A un año del atroz crimen de Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá, se conocen revelaciones inéditas sobre cómo las autoridades lograron armar el rompecabezas judicial. En una reveladora entrevista concedida al pódcast Más allá del Silencio, dirigido por el reconocido periodista Rafael Poveda, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, relató el detrás de escena de la investigación y cómo un insólito rastro por una cifra irrisoria sepultó los planes de escape de los criminales.

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El alto oficial recordó el profundo caos que se apoderó del sector minutos después de que se escucharan los disparos contra el dirigente político. Sin embargo, en medio de la confusión, las autoridades se encontraron con un elemento clave que cambió el rumbo de las pesquisas: la comunidad y los uniformados del cuadrante ya tenían bajo custodia a un adolescente sospechoso. “Ya había un aprehendido cuando llegamos, en medio del caos me dio algo de moral, ya había una luz por donde seguir la investigación”, confesó Cristancho en el espacio de Rafael Poveda, señalando que en ese momento dispuso de un ejército de 300 investigadores dedicados exclusivamente a cruzar datos por todo el territorio nacional.

La captura del menor de edad se convirtió en la llave maestra para la Fiscalía y la Policía. Al verse acorralado, el joven empezó a entregar detalles técnicos fundamentales que les permitieron a los peritos forenses reconstruir de manera milimétrica una línea de tiempo. Los análisis de cámaras y antenas telefónicas arrojaron que el atacante salió en una motocicleta a las 3:16 p. m. desde su vivienda ubicada en la localidad de Engativá con rumbo fijo hacia el parque El Golfito, en Modelia, lugar al que arribó exactamente a las 3:32 p. m., pocos minutos antes de ejecutar el atentado.

No obstante, el error fatal del sicario ocurrió justo antes de jalar el gatillo. Buscando camuflarse o calmar los nervios, el implicado ingresó a un establecimiento comercial de la zona para comprar un helado de leche y miel. Al no portar dinero en efectivo, realizó una transferencia digital a través de la plataforma Nequi.

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“Esa compra es fundamental, pues la persona que le hizo la transacción era Élder José Artega, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’. El pago que él recibió fue un helado, 3.500 pesos fue lo que recibió, no hubo más plata para él”, sentenció de manera contundente el general Cristancho en Más allá del Silencio.

Ese rastreo financiero por solo 3.500 pesos no solo vinculó de forma irrefutable al menor con la escena del crimen, sino que destapó la participación de alias ‘Chipi’, pieza clave en el andamiaje delictivo que hoy mantiene tras las rejas a los responsables materiales del homicidio que sacudió al país.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.