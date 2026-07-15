La muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero, el colombiano de 26 años que falleció durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine, sigue generando nuevas revelaciones. Ahora, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que el joven habría ingresado de manera irregular a Estados Unidos por la frontera sur, un aspecto que no había trascendido en las primeras versiones del caso.

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Según el comunicado conocido por NBC News, Durán Guerrero habría cruzado la frontera el 1 de septiembre de 2023 y posteriormente fue dejado en libertad dentro del país durante la administración del entonces presidente Joe Biden. La información fue entregada por el DHS mientras avanzan las investigaciones sobre el operativo en el que perdió la vida.

(Vea también: “No era el objetivo de la operación”: detalles sobre el colombiano baleado por el ICE en EE. UU.)

La entidad también indicó que el colombiano recibió una autorización de trabajo en mayo de 2025. Sin embargo, el vocero aclaró que ese documento no le otorgaba un estatus migratorio legal permanente en Estados Unidos, sino únicamente el permiso para desempeñar actividades laborales mientras adelantaba su situación migratoria.

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Las autoridades estadounidenses también revelaron que, de acuerdo con un alto funcionario del DHS que habló bajo condición de anonimato con NBC News, Joan Sebastián coincidía con las características físicas de un hombre que era buscado por ICE y salía de una vivienda relacionada con esa persona. No obstante, esa misma fuente aseguró que, al parecer, el colombiano no era el objetivo principal del operativo.

Desde un primer momento, la familia del joven sostuvo que él trabajaba legalmente en Estados Unidos, donde vivía junto a su esposa y su hija de tres años. Su padre, Omar Durán, explicó que contaba con un permiso de trabajo y un número de Seguro Social, documentos que, según dijo, le permitían laborar mientras construía un futuro para su familia.

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