Por: Caracol TV

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En Bucaramanga, familiares, amigos y vecinos se reunieron en una jornada de oración para rendir homenaje a Joan Sebastián Durán, el colombiano de 26 años que murió durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el estado de Maine. En medio de la velatón, su hermana, Angie Carolina Guerrero, habló con Noticias Caracol y recordó quién era el joven, al tiempo que pidió que el caso sea esclarecido.

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Durante el homenaje, Angie Carolina Guerrero describió a su hermano como un hombre dedicado a su familia y a su trabajo. “Una persona alegre, un buen muchacho, trabajador, dedicado a su familia, un joven juicioso con muchos valores“.También aseguró que Joan Sebastián fue criado junto a ella bajo los principios inculcados por sus padres.

“Criado por mi madre y mi padre de una manera ejemplar y con mucha educación”. La familia recordó que el joven había viajado a Estados Unidos con el propósito de construir un mejor futuro para su esposa, su hija y sus padres. “Él tenía el sueño de quererle dar una mejor calidad a su hija, a su esposa, el sueño que todo ser humano tiene de querer un hogar, de querer una casa y también ayudar a sus padres”.

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La hermana de Joan Sebastián contó que fue la primera integrante de la familia en recibir la noticia de su fallecimiento.

“Fue muy doloroso cuando me dijeron que mi hermano desafortunadamente había muerto”. Según explicó, la familia atraviesa el duelo mientras espera avances en las investigaciones sobre lo ocurrido.

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Durante la velatón, señaló que el propósito del homenaje era recordarlo como el buen hombre que era. “Darle honra a la memoria de mi hermano, de aquellas personas que lo conocían de corazón”.

Frente a la versión entregada por las autoridades estadounidenses sobre una presunta intención de escapar del operativo, la familia aseguró que Joan Sebastián cumplía con los requisitos exigidos para trabajar en Estados Unidos.

“Él tenía su permiso de trabajo y tenía su social y estaba trabajando todos los días seriamente. Tenía dos trabajos”.Agregó que laboraba en una veterinaria y también realizaba entregas a domicilio.

“Él tenía todo al día, estaba cumpliendo con todo lo que requerían estos procesos y en el momento ya llevaba tres años”, afirmó Angie Carolina. La familia espera que la investigación permita establecer lo ocurrido.

“Que se pueda realizar la justicia correspondiente en el caso de él para que realmente se den cuenta que él no era una mala persona“. Por ahora, sus familiares indicaron que se reservarán detalles relacionados con el proceso mientras afrontan el duelo.

El caso continúa bajo investigación

Joan Sebastián Durán murió durante un operativo del ICE en Maine cuando se movilizaba en un vehículo blanco junto a su hija de tres años.

El ICE informó inicialmente que los agentes dispararon porque consideraron que el conductor intentaba escapar del operativo migratorio y representaba un riesgo para la seguridad pública. Sin embargo, el senador Angus King Jr. afirmó que Durán no era el objetivo del operativo.

Un video conocido en las últimas horas muestra el momento en que el vehículo realiza un giro en U y un agente dispara. Posteriormente, el automóvil continúa avanzando hasta ser detenido tras ser impactado por otro vehículo.

El padre del joven, Omar Durán, también aseguró que su hijo contaba con permiso de trabajo y cumplía con los requerimientos migratorios para laborar en Estados Unidos. Según explicó, trabajaba en una veterinaria durante las mañanas y posteriormente realizaba domicilios.

El caso es investigado por el FBI. Además, la Embajada de Colombia en Estados Unidos informó que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional información sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte del colombiano y que brinda asistencia consular a la familia.

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