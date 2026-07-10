Cada vez más jóvenes colombianos buscan oportunidades para estudiar, viajar y adquirir experiencia laboral fuera del país. Una de las alternativas disponibles son las visas Working Holiday, un programa que permite residir y trabajar temporalmente en el extranjero mediante acuerdos bilaterales enfocados en el intercambio cultural.

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Actualmente, Colombia tiene convenios vigentes con Francia, Chile, México, Perú y Hungría, cuyos programas permiten a los beneficiarios combinar el turismo con empleos temporales para cubrir los gastos de su estadía. Sin embargo, cada país establece requisitos específicos relacionados con la edad, la duración del permiso, los cupos disponibles y las condiciones laborales.

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¿Quiénes pueden acceder a una visa Working Holiday?

Los programas están dirigidos principalmente a jóvenes entre los 18 y los 30 años, aunque existen algunas diferencias según el destino.

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En el caso de Francia y de los países que integran la Alianza del Pacífico (Chile, México y Perú), pueden postularse ciudadanos colombianos entre los 18 y 30 años. Para Hungría, el límite es un poco menor, ya que solo acepta aspirantes de entre 18 y 29 años.

Uno de los requisitos indispensables es contar con un pasaporte colombiano vigente, con hojas disponibles y una vigencia que cubra toda la estancia prevista.

Las autoridades también recuerdan que estos acuerdos no aplican para todos los destinos. Por ejemplo, el programa Working Holiday de Australia no está habilitado para ciudadanos con pasaporte colombiano.

¿Cuánto tiempo se puede trabajar?

Aunque la mayoría de estos permisos tienen una vigencia de hasta 12 meses, las condiciones para trabajar cambian dependiendo del país.

Francia: permite permanecer un año combinando turismo y empleos temporales.

Hungría: la visa tiene una duración de 12 meses, pero solo autoriza trabajar hasta seis meses.

Chile: permite trabajar durante la estadía, aunque no más de seis meses con un mismo empleador.

Los beneficiarios pueden cambiar de trabajo y realizar cursos de corta duración. Sin embargo, este tipo de visa no permite acceder a contratos laborales indefinidos, cursar estudios universitarios de larga duración, viajar con personas dependientes ni obtener automáticamente una residencia permanente.

Los programas cuentan con un número limitado de plazas cada año, por lo que las autoridades recomiendan presentar la solicitud tan pronto se habiliten las convocatorias.

Los cupos actuales son:

Francia: 400

Chile: 300

México: 300

Perú: 300

Además, los postulantes deben demostrar que cuentan con recursos suficientes para iniciar su estancia. En el caso de Francia, por ejemplo, se exige acreditar fondos cercanos a 11 millones de pesos colombianos, además de contratar un seguro médico internacional con cobertura durante toda la permanencia.

El trámite se efectúa de forma virtual a través de las plataformas oficiales de las embajadas o de las autoridades migratorias de cada país.

Una vez presentada la documentación, los tiempos de respuesta suelen estar entre 15 y 21 días hábiles, aunque pueden variar según el volumen de solicitudes y los procesos de verificación de cada gobierno.

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Cómo administrar el dinero en el exterior

Dado que el objetivo principal del programa es financiar la estadía mediante empleos temporales, la organización de los recursos económicos resulta fundamental.

Existen plataformas de gestión financiera internacional, como Wise, que permiten recibir salarios, administrar más de 40 monedas y realizar transferencias internacionales. En varios destinos, como los países de la eurozona y Hungría, también es posible obtener datos bancarios locales y, una vez establecida una dirección de residencia, solicitar una tarjeta débito para realizar pagos con el tipo de cambio del mercado.

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