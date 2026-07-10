Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia inicia la última jornada de la semana con un tono bajista, situándose en $3.282 tras haber cerrado ayer en $3.287,60. La divisa mantiene una inercia de fortaleza notable, consolidándose en los niveles más bajos desde enero de 2020.

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Este comportamiento, según expertos de Credicorp Capital, ocurre en medio de una corrección generalizada del dólar a nivel global (el índice DXY retrocede un 0,07 % a 100,86 puntos) y una tendencia bajista compartida por las monedas de la región.

Para la jornada de hoy, los expertos de la firma esperan un pivote técnico alrededor de los $3.303, con un rango operativo que podría oscilar entre los $3.264 y los $3.335.

(Vea también: Dólar en Colombia cae a su nivel más bajo desde 2020 tras reducción en la TRM y baja actividad en el mercado)

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Los inversionistas permanecen atentos a las negociaciones de paz entre Washington y Teherán, que, según fuentes estadounidenses, continúan activas a pesar de los recientes choques militares que amenazaron con romper el alto al fuego.

Agenda institucional y nombramientos

La atención política en Colombia se desplaza hoy a Barranquilla, donde el presidente electo, Abelardo de la Espriella, liderará su primer ‘consejo de ministros’.

Tras el nombramiento de 11 de los 18 jefes de cartera, el mercado observa con cautela la conformación del equipo definitivo, especialmente tras las designaciones de esta semana, que incluyen figuras como Elsa Noguera en Transporte, Viviane Morales en Educación y Mauricio Gómez Amín en Comercio.

(Lea también: Dólar en Colombia cerró junio con nueva caída: así quedó, luego de subida de tasas de interés)

El Gobierno entrante ha enviado un mensaje de orden y profesionalismo, subrayando que el empalme se viene trabajando desde hace seis meses para evitar desórdenes institucionales.

En el plano macroeconómico, la mirada está puesta en el Banco de la República, que divulgará hoy el dato de Inversión Extranjera Directa (IED) correspondiente a junio de 2026.

Los analistas esperan que la cifra confirme la tendencia de desaceleración observada en los primeros cinco meses del año, un indicador clave para medir la confianza inversionista y la capacidad de financiación de la cuenta corriente del país en el segundo semestre.

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