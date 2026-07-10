La Presidencia de la República le informó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, que su ceremonia de posesión no podrá llevarse a cabo en una base militar, como se había planteado, sino que deberá llevarse a cabo ante el Congreso de la República en el Capitolio Nacional. Así quedó consignado en una carta conocida por Caracol Radio.

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En el documento, la Jefatura de Despacho recordó que tanto el Decreto 770 de 1982 como la Ley 5 de 1992 establecen que la posesión del jefe de Estado debe hacerse ante el Congreso reunido en su sede oficial, ubicada en el Capitolio Nacional, en Bogotá. Por ello, señaló que el protocolo vigente no contempla otro escenario para la ceremonia.

La comunicación, contó Julio Sánchez Cristo, también precisa que la Presidencia no tiene facultades para autorizar, avalar o gestionar un cambio de sede hacia una instalación militar o cualquier otro lugar distinto al Capitolio. Según el Gobierno, una modificación de esa naturaleza excede sus competencias y corresponde exclusivamente al Congreso de la República.

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No obstante, la carta aclara que existe una excepción prevista en la Ley 5 de 1992. El artículo 33 establece que las cámaras legislativas pueden acordar trasladar su sede a otro lugar y que, en caso de perturbación del orden público, podrán reunirse en el sitio que designe el presidente del Senado.

De esta manera, la Presidencia dejó en manos del Congreso cualquier decisión sobre un eventual cambio en el lugar de la posesión presidencial. Mientras tanto, la respuesta conocida por Caracol Radio mantiene como escenario oficial el Capitolio Nacional para la ceremonia en la que Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de la República.

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