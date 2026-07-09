El presidente electo, Abelardo de la Espriella, sostuvo este jueves una reunión con la junta directiva del Banco de la República, como parte del proceso de empalme con distintas instituciones del Estado. Aunque no entregó declaraciones al finalizar el encuentro, sí saludó a varios ciudadanos que lo esperaban a la salida.

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🔵 Finalizó la reunión entre el presidente electo Abelardo de la Espriella y su equipo de trabajo con la junta directiva del Banco de la República. A su salida, el mandatario saludó a los ciudadanos que lo esperaban en los alrededores del lugar. pic.twitter.com/uwGivXksZS — La FM (@lafm) July 9, 2026

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Quien habló en representación del equipo entrante fue el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, quien aseguró que uno de los principales mensajes transmitidos durante la reunión fue el compromiso del nuevo Gobierno con la autonomía del banco central.

Nuevo gobierno promete respetar decisiones del Banco de la República

Lara afirmó que el presidente electo dejó claro ante la junta que su administración respetará las decisiones del emisor, incluso cuando no coincidan con las expectativas del Ejecutivo.

“El presidente electo, Abelardo de la Espriella, pudo enviarle un mensaje a la junta del Banco de la República de respeto por la autonomía del emisor”, aseguró.

El ministro designado agregó que es natural que cualquier Gobierno quiera tasas de interés más bajas para impulsar la economía, pero insistió en que eso no significará presiones sobre la entidad.

“Claramente, el Gobierno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, porque todos los gobiernos quieren que baje la tasa de interés y a veces no se puede. De todas maneras, así no le guste la decisión al Gobierno, se va a respetar“, afirmó.

#EnDesarrollo “El presidente electo, Abelardo De La Espriella, pudo enviarle un mensaje a la junta del Banco de la República de respeto por la autonomía del emisor”, dijo el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, tras la reunión con la junta directiva. “Claramente, el… pic.twitter.com/BaGdIjTgE7 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 9, 2026

Rodrigo Lara aprovechó para marcar diferencias con Petro

Durante su intervención, Lara también aprovechó para establecer un contraste entre la administración entrante y el gobierno saliente de Gustavo Petro.

“Queremos marcar un contraste con este gobierno saliente, que no reconoce los resultados de las elecciones, la separación de poderes y la autonomía de organismos como el Banco de la República”, manifestó.

En la reunión también participaron el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo; el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez; el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín; y el canciller designado, Omar Bula, entre otros integrantes del equipo que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.