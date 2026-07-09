Por: VALORA ANALITIK

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Con el objetivo de generar una mejor conexión entre municipios y mejorar la malla vial, la Gobernación de Cundinamarca anunció una inversión superior a $ 99.000 millones para ejecutar obras de infraestructura vial en los municipios de Subachoque, Madrid, Cota, Chía, Funza, Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Cajicá, Tabio y Pacho.

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Los recursos serán ejecutados a través del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) y estarán destinados a la rehabilitación de corredores, construcción de pavimentos, elaboración de estudios y diseños, mantenimiento vial y adecuaciones complementarias. Entre estas intervenciones se contemplan ciclorrutas, andenes y la construcción de una rotonda.

Según informó la entidad, las obras tienen como propósito fortalecer la conexión entre los municipios de la Sabana de Bogotá, facilitar la movilidad hacia la capital del país y mejorar las condiciones de desplazamiento para habitantes, visitantes y sectores productivos de la región.

Bogotá región: nuevas vías para Cota, Chía y más municipios de la Sabana

Uno de los proyectos con mayor nivel de ejecución corresponde a la rehabilitación de la vía Subachoque–Puente Piedra, ubicada en el municipio de Madrid. Para esta intervención se destinaron $21.595 millones, con los cuales se busca recuperar 6,3 kilómetros de vía mediante la instalación de asfalto de alto módulo y la construcción de bases estabilizadas.

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El proyecto contempla acciones orientadas a mejorar la capacidad de la estructura vial y atender las condiciones de deterioro registradas en este corredor. La vía es utilizada por habitantes de Subachoque, Madrid y municipios cercanos, además de vehículos que se movilizan hacia zonas rurales, comerciales y productivas del departamento.

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¿Qué otros municipios tendrán intervenciones viales en Cundinamarca?

Otra de las intervenciones priorizadas es la rehabilitación de la Variante Cota–Chía, para la cual se asignaron $22.000 millones. En este tramo se adelantan trabajos sobre 4,7 kilómetros, en un corredor que conecta la Autopista Medellín con la Autopista Norte.

La Variante Cota–Chía es una ruta relevante para el tránsito entre el occidente y el norte de la Sabana de Bogotá, especialmente por su cercanía con parques industriales, zonas francas y áreas empresariales. La intervención busca mejorar las condiciones de circulación de vehículos particulares, transporte de carga y servicios logísticos que utilizan esta conexión.

En el eje vial Zipaquirá–Cogua–Nemocón se ejecutan obras de mantenimiento por $10.000 millones. El proyecto registra un avance del 40 % y beneficia a cerca de 140.000 habitantes de los municipios ubicados en el área de influencia.

La intervención también busca fortalecer la conectividad hacia la mina de sal de Nemocón, uno de los principales destinos turísticos de Cundinamarca. De manera adicional, el departamento proyecta abrir una nueva licitación por $16.000 millones para intervenir tres kilómetros adicionales en este corredor vial.

Por otra parte, el ICCU adelanta los estudios y diseños para el mejoramiento de 3,4 kilómetros entre Tabio y Cajicá. Este proceso alcanza un avance del 64 % y permitirá definir las obras requeridas para mejorar la capacidad, seguridad y condiciones técnicas de la vía.

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