Momentos de congestión vehicular se registran en la vía Funza-Siberia, en el occidente de Cundinamarca, luego de que un camión cayera en un hueco a la altura de la entrada de la planta de PepsiCo. El incidente obligó a la intervención de las autoridades de tránsito, que llegaron al lugar para atender la situación y evitar mayores afectaciones en la movilidad.

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De acuerdo con la información divulgada por Blu Radio, el vehículo de carga quedó atrapado tras caer en el hueco, lo que redujo el paso de los demás automotores que se movilizan por este importante corredor vial. La emergencia ha provocado largas filas de vehículos en ambos sentidos de la carretera.

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En imágenes compartidas desde el lugar se observa la presencia de unidades de tránsito y una ambulancia, mientras los organismos de atención trabajan para controlar la situación y facilitar la circulación. Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas a causa del incidente.

Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución por este sector de la vía Funza-Siberia y, si es posible, tomar rutas alternas mientras se adelantan las labores para retirar el camión y normalizar el flujo vehicular. Entretanto, continúan las maniobras para superar la emergencia y reducir el impacto en la movilidad de la zona.

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