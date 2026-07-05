Por: El Espectador

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Después de más de 30 horas de suspensión, TransmiCable reanudó este sábado su operación comercial en Ciudad Bolívar, luego de que la Operadora Distrital de Transporte (ODT) lograra solucionar la falla técnica que desde la madrugada del viernes había dejado sin servicio a miles de usuarios del sur de Bogotá. La reapertura se produjo una vez concluyeron las pruebas de seguridad y funcionamiento exigidas antes de poner nuevamente en marcha el sistema.

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La emergencia comenzó sobre las 4:30 de la mañana del viernes 3 de julio, cuando una novedad técnica impidió iniciar la operación habitual del cable aéreo. Durante las horas siguientes, especialistas nacionales e internacionales trabajaron junto con el fabricante del sistema para identificar el origen del problema, que finalmente fue atribuido al daño de una tarjeta electrónica del sistema de control y potencia, un componente de alta especialización que tuvo que ser reemplazado antes de autorizar el reinicio del servicio.

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¿Por qué tardó tanto la reparación?

La Operadora Distrital de Transporte explicó que la intervención no podía realizarse de manera inmediata, ya que era necesario confirmar con precisión cuál era el componente averiado antes de reemplazarlo. Una vez identificado el daño, se gestionó la consecución del repuesto y posteriormente se realizaron pruebas técnicas para verificar que todas las condiciones de seguridad estuvieran garantizadas antes de transportar nuevamente pasajeros.

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Durante la contingencia, TransMilenio mantuvo un plan de atención para los usuarios mediante el refuerzo de las rutas zonales 624, P39, HK646, HD627, HB631 y 6-4 Paraíso, además de extender el recorrido de la ruta HH632 hasta Vista Hermosa, con el fin de reducir el impacto de la suspensión sobre la movilidad en la localidad.

Una falla poco frecuente

Aunque TransMiCable registra ocasionalmente detenciones preventivas por condiciones climáticas o labores de mantenimiento, una suspensión superior a un día es un hecho poco común. La ODT informó que desde que asumió la operación del sistema, en diciembre de 2023, ha mantenido una disponibilidad superior al 98 % y ha reducido en cerca del 97 % las detenciones cortas que se presentaban diariamente, gracias a mejoras en los procesos de mantenimiento y monitoreo técnico.

Un sistema esencial para la movilidad del sur de Bogotá

La importancia de la reanudación del servicio radica en el papel que cumple TransMiCable dentro del Sistema Integrado de Transporte Público. Inaugurado en diciembre de 2018, el cable aéreo conecta el Portal Tunal con Mirador del Paraíso mediante un recorrido de 3,34 kilómetros y cuatro estaciones, reduciendo los tiempos de viaje de cerca de una hora a aproximadamente 13 minutos. El sistema cuenta con 163 cabinas, tiene capacidad para movilizar 3.600 pasajeros por hora en cada sentido y beneficia de manera directa a más de 700.000 habitantes de Ciudad Bolívar, una de las localidades con mayores dificultades de acceso por su topografía.

Con el restablecimiento de la operación, TransMilenio informó que el servicio volverá gradualmente a su programación habitual, mientras continuará el seguimiento técnico para garantizar la estabilidad del sistema y prevenir nuevas interrupciones.

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