Transmilenio confirmó que el sistema de cable continúa fuera de funcionamiento durante la mañana de este sábado. Se mantienen los refuerzos de Transmizonal y alimentación en la zona del Portal Tunal y Paraíso.

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(Vea también: Servicio de Transmicable quedó suspendido esta noche y miles de usuarios resultaron afectados)

El Transmicable continúa sin prestar servicio este sábado, luego de que la operación fuera suspendida desde las 4:33 a. m. del viernes por una novedad operativa que aún no ha sido solucionada.

En su más reciente reporte, con corte a las 4:36 a. m. de este sábado, Transmilenio informó que el componente troncal funciona con normalidad, pero que el sistema de TransMiCable sigue sin iniciar operaciones.

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⏰ #TMAhora (4:41 a. m.) ✅ El componente troncal opera, al momento, sin novedades que afecten la prestación del servicio. 🚠 A la hora, continúa la novedad operativa en el Sistema TransMiCable, por lo que aún no inicia su operación. 🚌 Se mantienen los refuerzos de los… pic.twitter.com/cyqzgt4Q1e — TransMilenio (@TransMilenio) July 4, 2026

Se mantienen las rutas de apoyo para los usuarios de Transmilenio

Debido a que la contingencia se prolonga desde el viernes, Transmilenio continúa prestando apoyo a los usuarios con refuerzos de los servicios Transmizonal y de alimentación en la zona de influencia del Portal Tunal y Paraíso.

Estas rutas permanecen habilitadas mientras se logra restablecer el funcionamiento del sistema de cable. La empresa indicó que el operador La Rolita sigue adelantando las labores necesarias para superar la novedad operativa.

Hasta el reporte más reciente, Transmilenio no había informado una hora estimada para la reanudación del servicio, por lo que la contingencia continúa durante la mañana de este sábado.

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