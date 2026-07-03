Un amargo e inesperado madrugonazo sufrieron miles de habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar este viernes 3 de julio de 2026. TransMilenio confirmó que el sistema TransMiCable se encuentra completamente suspendido y fuera de servicio debido a fallas técnicas imprevistas en su infraestructura, una noticia que desató un dolor de cabeza inmediato para quienes intentaban salir temprano a sus lugares de trabajo y estudio.

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La contingencia aérea obligó a activar planes de emergencia en las partes altas del sur de la capital, afectando el flujo regular de pasajeros que dependen exclusivamente de las cabinas para conectar de manera rápida y segura con el Portal Tunal.

Los problemas en el sistema aéreo comenzaron desde el primer minuto de la jornada laboral. El operador público de transporte de Bogotá, La Rolita, reportó la novedad técnica en su primer corte de las 4:33 a.m., hora exacta en la que los ciudadanos suelen aglomerarse en las plataformas de abordaje para iniciar sus recorridos habituales.

Pese a los esfuerzos de los operarios, el cable simplemente no pudo ponerse en marcha de forma anticipada. Los reportes posteriores de las 4:48 a.m. y el último balance oficial de las 5:00 a.m. ratificaron el peor escenario para los usuarios: el servicio de TransMiCable continuaba congelado y sin una hora exacta de reactivación.

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Frente a esto, los ingenieros y técnicos del operador público concentran todas sus maniobras directamente en las estaciones del sistema para identificar si el origen del daño es de carácter mecánico o un fallo eléctrico en el tendido del cableado.

⏰ #TMAhora ( 5:25 a.m.) 📍TransMiCable ⚠️ Al momento el servicio de TransMiCable continúa sin prestar servicio temporalmente. El área de operaciones y mantenimiento de La Rolita sigue trabajando para solucionarlo. pic.twitter.com/ecjfzA3jcI — TransMilenio (@TransMilenio) July 3, 2026

La parálisis de este medio de transporte no es un asunto menor para el sur de Bogotá. Desde su inauguración, TransMiCable se convirtió en la columna vertebral de la movilidad para barrios vulnerables y de difícil acceso como El Paraíso, Mirador del Paraíso y Juan Pablo II. Lo que en bus tradicional tomaba casi una hora de descenso por vías empinadas y trancadas, el cable lo resuelve en menos de 15 minutos, por lo que su cierre prolongado genera un efecto dominó de retrasos masivos.

Para mitigar el colapso, Transmilenio aclaró que el componente troncal de los buses rojos articulados y los alimentadores en el Portal Tunal funcionan con total normalidad y sin alteraciones.

La recomendación urgente de las autoridades de movilidad para los habitantes de las zonas altas de Ciudad Bolívar es adelantar sus viajes y salir con bastante tiempo de anticipación, recurriendo obligatoriamente a los buses zonales del SITP y a las rutas alimentadoras tradicionales como la única alternativa vial mientras el equipo de ingenieros logra destrabar la falla en la infraestructura del cable.