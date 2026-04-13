La movilidad en Bogotá presenta afectaciones en la troncal Caracas de Transmilenio debido a un vehículo varado que bloquea el paso de los buses en uno de los corredores más importantes del sistema.

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Según el reporte conocido, una grúa averiada permanece sobre la avenida Caracas con calle 57, en sentido norte–sur, lo que tiene detenida la operación de la flota troncal en ese punto. La situación ha obligado a desviar varios servicios para mantener la movilidad de los usuarios.

En medio de la contingencia, las rutas H20, F19 y H13 están siendo desviadas por la NQS como alternativa para continuar su recorrido, lo que podría ocasionar retrasos en los tiempos de viaje habituales para los pasajeros.

Las autoridades del sistema hicieron un llamado a los usuarios para mantener la calma y seguir las indicaciones del personal en vía mientras se restablece el paso normal de los buses. Este tipo de incidentes suele provocar congestión en la troncal, como ha ocurrido en ocasiones anteriores por fallas mecánicas en vehículos sobre la avenida Caracas.

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Asimismo, recomendaron no despresurizar las puertas de los buses ni descender a los carriles exclusivos o mixtos, ya que estas acciones representan un riesgo para la seguridad de las personas y dificultan las labores para normalizar la operación del sistema.

Se espera que en las próximas horas la grúa sea retirada y se restablezca el servicio con normalidad en este corredor clave de la movilidad en la capital.

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